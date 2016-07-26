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精選新聞：涂謹申劉偉聰等10名區議員宣誓無效/中國駐英大使館︰多名公民在英受襲/兩消防員涉網上嘲諷水警殉職被停職
1 小時前
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區議員宣誓中國駐英大使館上呼吸道感染消防員水警殉職澳洲移民衞生署針紙世衞性侵剛果楊洛婷
精選新聞：涂謹申劉偉聰等10名區議員宣誓無效/中國駐英大使館︰多名公民在英受襲/兩消防員涉網上嘲諷水警殉職被停職
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今日精選新聞：

涂謹申劉偉聰等10名區議員宣誓無效

政府上周五(24日)安排第二批區議員宣誓，涉及九龍區5個區議會，包括觀塘、黃大仙、深水埗、九龍城及油尖旺。政府今日宣布，經考慮有關區議員的書面回覆以及所有相關資料後，監誓人根據《中華人民共和國香港特別行政區基本法》第一百零四條的解釋所訂下的原則及相關的法律規定，確定10名區議員的宣誓為無效宣誓。

中國駐英大使館︰多名公民在英受襲

中國駐英大使館網站發出公告，指近期多名中國公民在英國劍橋、謝菲爾德等地遇襲，受害人大多為在英留學人員，提醒在英中國公民近期加強安全防範。

荔枝角靈糧堂秀德幼稚園爆上呼吸道感染

荔枝角有幼稚園暨幼兒院爆發上呼吸道感染，涉及20名學童，當中14人求醫，全部無須入院，情況穩定。

兩消防員涉網上嘲諷水警殉職被停職

水警高級督察林婉儀日前執勤期間墮海殉職，有市民去信消防處長投訴，指稱兩名消防員涉於社交平台「嘲諷」殉職水警，並要求處方嚴肅調查及採取紀律處分。據了解，該兩名消防員已被停職候查。消防處回覆傳媒查詢指，正就有關網上言論展開調查。

港人移民澳洲有低門檻捷徑？

隨著澳洲加快審批香港人移民簽證，港人過去一年成為澳洲批出移民簽證的第8位，創近25年的新高。有專家指，在優惠港人政策加持下，往後數年每年獲批逾4,000宗簽證會成為新常態，並推介一個將來或可借道入籍的低門檻路徑。

衞生署熱線擺烏龍　老點市民到中大醫院換領新版針紙

港府今日(29日)起更新新冠疫苗接種紀錄，加入接種人士的出生日期、性別和其接種疫苗的生產商資料；市民如有需要換領新版針紙，可到多個地方換領。然而有市民投訴，指上周末曾兩度致電衞生署熱線查詢有關安排，獲告知能夠前往位於中大醫院的社區疫苗接種中心領取新版針紙，惟今日到達該中心才驚覺無法領取。

83名包括世衞等人員涉性侵致剛果29女懷孕

包括世衞人員在內的83名援助人員，在協助剛果民主共和國對抗伊波拉疫情期間，涉嫌強姦和性侵婦女，世衛總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)向受害者致歉。

楊洛婷自爆曾因拒整容被舊公司雪藏

2003年香港小姐亞軍、曾効力無綫10年的楊洛婷，撰寫千字文，大爆從未公開、曾被迫整容的無情經歷，並感激當年獲老公Tim力撐，以一句「用所有能力去照顧我」作承諾，一直履行至今。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/涂謹申劉偉聰等10名區議員宣誓無效中國駐英大使館︰多名公民在英受襲兩消防員涉網上嘲諷水警殉職被停職-286834
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