精選新聞：涂謹申劉偉聰等10名區議員宣誓無效/中國駐英大使館︰多名公民在英受襲/兩消防員涉網上嘲諷水警殉職被停職

今日精選新聞：

政府上周五(24日)安排第二批區議員宣誓，涉及九龍區5個區議會，包括觀塘、黃大仙、深水埗、九龍城及油尖旺。政府今日宣布，經考慮有關區議員的書面回覆以及所有相關資料後，監誓人根據《中華人民共和國香港特別行政區基本法》第一百零四條的解釋所訂下的原則及相關的法律規定，確定10名區議員的宣誓為無效宣誓。

中國駐英大使館網站發出公告，指近期多名中國公民在英國劍橋、謝菲爾德等地遇襲，受害人大多為在英留學人員，提醒在英中國公民近期加強安全防範。

荔枝角有幼稚園暨幼兒院爆發上呼吸道感染，涉及20名學童，當中14人求醫，全部無須入院，情況穩定。

水警高級督察林婉儀日前執勤期間墮海殉職，有市民去信消防處長投訴，指稱兩名消防員涉於社交平台「嘲諷」殉職水警，並要求處方嚴肅調查及採取紀律處分。據了解，該兩名消防員已被停職候查。消防處回覆傳媒查詢指，正就有關網上言論展開調查。

隨著澳洲加快審批香港人移民簽證，港人過去一年成為澳洲批出移民簽證的第8位，創近25年的新高。有專家指，在優惠港人政策加持下，往後數年每年獲批逾4,000宗簽證會成為新常態，並推介一個將來或可借道入籍的低門檻路徑。

港府今日(29日)起更新新冠疫苗接種紀錄，加入接種人士的出生日期、性別和其接種疫苗的生產商資料；市民如有需要換領新版針紙，可到多個地方換領。然而有市民投訴，指上周末曾兩度致電衞生署熱線查詢有關安排，獲告知能夠前往位於中大醫院的社區疫苗接種中心領取新版針紙，惟今日到達該中心才驚覺無法領取。

包括世衞人員在內的83名援助人員，在協助剛果民主共和國對抗伊波拉疫情期間，涉嫌強姦和性侵婦女，世衛總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)向受害者致歉。

2003年香港小姐亞軍、曾効力無綫10年的楊洛婷，撰寫千字文，大爆從未公開、曾被迫整容的無情經歷，並感激當年獲老公Tim力撐，以一句「用所有能力去照顧我」作承諾，一直履行至今。