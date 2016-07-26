消委會測試31款水果乾全屬高糖 4款驗出最少10種除害劑

不少人都會視水果乾為健康零食，但原來都要「識得食」。消委會測試31款預先包裝水果乾，發現全部達「高糖」食物的水平，其中以提子乾平均糖含量最高，杏脯的含量則最低。14款樣本驗出至少3種除害劑，當中4款更驗出多達10種或以上的除害劑，或產生「雞尾酒效應」，對健康影響起加乘效果；提醒乾果比鮮果糖分高、營養素低，仍建議選吃新鮮水果。

測試的樣本售價每包介乎9元至200元，最「高糖」的提子乾類平均每百克有57.4克糖；最低的杏脯類也達每百克35.8克糖，其餘藍莓乾、小紅莓乾、芒果乾、士多啤梨乾平均每百克也達45至56克糖，全屬高糖食物水平(每百克逾15克糖)。按逾半樣本包裝有提供的每次食用分量參考，1份即每次食40克計，其中以「鯉魚門紹香園」士多啤梨乾食用1份量攝入糖分最高，為31.5克，即60公斤成年人須步行(以每小時3公里計)約36分鐘始能消耗攝入的能量。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀解釋，水果乾抽走水分後，果糖濃縮致含糖比例上升，部分製作商更會為味道偏酸乾果加糖，例如藍莓及小紅莓，均有標示添加糖分；相比新鮮水果，乾果飽腹感較鮮果低，或不自覺進食更多，攝取過量糖分，且營養元素較低，重申應選擇新鮮水果及均衡飲食。



消委會同時發現21款樣本含除害劑，包括3款「Biomen」、「Sunny Fruit」杏脯乾及「樓上」提子乾聲稱有機的產品。14款檢出最少3種除害劑，當中「Kirkland Signature」藍莓乾、「馬莎Marks & Spencer」、「瑪莉安妮Mariani」和「妹嘜Sun-maid」提子乾檢出10種或以上除害劑。雖然全部除害劑殘餘量未有超標，但消委會關注混合使用可能產生「雞尾酒效應」帶來加乘的健康風險，不過會方也指有關說法有待更多研究證實，惟期望生製商採用符合良好農業規管(GAP)的原材料供應商。譚鳳儀表示，雖未有足夠研究證據支持，但不應用多於一種除害劑，業界應避免以化學方法除蟲。

水果乾雖然高糖，但譚鳳儀亦指，對比朱古力及糖果，水果乾仍是較佳選擇，並建議消費者盡量「大包拆小包」，控制食量更好保障健康。



食安中心跟進5款問題產品

另外，測試亦發現多款水果乾標籤與實際含量有差距。以《技術指引》不應高於營養標籤標示值120%規管容忍限，「綠日堂Green Sun Garden」芒果乾每百克含62克糖，是芒果乾中最高，比標籤標示糖分含量高520%；「鯉魚門紹香園」士多啤梨乾高出標示162.8%；「Biomen」杏脯超出標示327.8%；「迪士尼Disney」提子乾更超過標示19倍。至於在測試中，「Sunny Fruit」、「綠日堂Green Sun Garden」、「CITYSUPER Australian Sultanas」及無牌子的無核青提子乾，被檢出防腐劑二氧化硫含量高於每公斤10毫克，雖未超過法例所訂限制，但未在成分表上列出相關資訊。消委將有關結果轉交食安中心跟進，回應指，其中3款涉及防腐劑二氧化硫的樣本經政府化驗所檢驗後，並沒有驗出二氧化硫，餘下1款及上述4個糖分營養標籤有問題的產品，中心已跟進，而有關產品已整改或下架。二氧化硫進入人體一般能迅速代謝並隨尿液排出體外，但若對二氧化硫敏感者，攝入後或出現頭痛、氣喘、噁心、呼吸困難等過敏反應，甚至哮喘發作。