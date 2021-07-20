消委會︱水果乾糖份含量高 逾四成驗出多款農藥

消費者委員會今日(16日)公布，早前測試過31款預先包裝水果乾，發現全部樣本糖含量均達到「高糖」食物的水平，其中以提子乾平均糖含量最高，杏脯的含量則最低。此外，有14款樣本驗出至少3種除害劑，當中4款更驗出多達10種或以上的除害劑。消委會表示，混合使用除害劑有機會產生「雞尾酒效應」的加乘效果，或對健康構成影響。

消委會是次測試31款預先包裝水果乾，包括5款杏脯、5款藍莓乾、4款小紅莓乾、4款芒果乾、10款提子乾，以及3款士多啤梨乾，售價按每100克計，約由9至200元，售價最高的為1款士多啤梨乾（173.5元），而最低的為1款提子乾（1.6元）。測試涵蓋霉菌毒素、防腐劑、除害劑殘餘、糖分及多酚含量，亦檢視了樣本的標籤資料。

消委會提醒，水果乾的飽腹感比新鮮水果低，體積亦較細小，容易在不為意的情況下過量進食，導致攝取過量糖分和熱量。

在全部31款樣本驗出的糖含量均達到「高糖」水平（每100克超過15克糖），由每100克含20.7克至78.7克。若以糖含量最高的1款士多啤梨乾樣本計算，食用1份（40克）便會攝入31.5克糖分，即約提供126千卡能量。

提子乾糖量最高 杏脯最低

綜觀6類水果乾所含的平均糖分，以每100克計算，提子乾的糖含量最高，達57.4克；杏脯的糖含量最低，為 35.8克；而其餘類別的水果乾（芒果乾、士多啤梨乾、藍莓乾及小紅莓乾）的平均糖分含量，則介乎44.5克至 56.1克。

另外，測試亦發現21款樣本驗出除害劑，包括3款聲稱為有機的樣本。雖然全部樣本驗出的除害劑殘餘量均沒有超出香港、食品法典委員會或歐盟的相關上限，但當中有14款樣本檢出3種或以上的除害劑，4款更驗出多達10種或以上的除害劑。

4款驗出10種或以上農藥

消委會指混合使用除害劑會否產生「雞尾酒效應」，以及其對身體的具體影響，仍有待研究驗證，然而業界應盡量以物理防治措施管理蟲害及病害，並減少使用除害劑等化學防治，以保障消費者的健康。

消委會建議每人每天應進食最少2份水果，並以新鮮水果為佳。並細閱產品包裝上的成分表，選購沒有添加糖分的水果乾，亦不應購買顏色過於鮮艷、變質或發霉的水果乾。另外，對二氧化硫及其他添加劑敏感的人士，盡量選購沒有添加防腐劑或抗氧化劑的水果乾，減低過敏風險。

消委會指選擇小包的產品，或把一大包水果乾分拆成小包，以控制食用分量，避免一次過進食太多。而水果乾應存放在陰涼乾燥的地方，使用密封的容器儲存以避免氧化或受潮，若有發霉迹象，應立即棄掉。

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