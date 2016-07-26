消委會｜一文睇清《選擇》月刊重點 比較各款減醣電飯煲、止汗劑、貓濕糧、Staycation、轉運運費

消委會最新一期《選擇》月刊，繼續涵蓋多個消費者關注的焦點，當中包括減醣電飯煲、止汗香體產品、「宅度假」(Staycation)、轉運及集運公司服務，以及貓隻罐頭或袋裝濕糧產品等。不想錯過今期消委會《選擇》月刊重點？本報特別整合今期文章重點，讓讀者一文睇清。

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減醣電飯煲最健康？

港人愈來愈注重健康飲食，減醣電飯煲近年成為人氣家電，聲稱煮熟的米飯的醣分較傳統電飯煲低，有助控制食用者的血糖及體重。消委會測試11款減醣電飯煲，但有6款煮出來的米飯，其碳水化合物量竟較傳統電飯煲高。

閱讀全文︰消委會｜測試11款減醣電飯煲 6款米飯碳水化合物量不減反增

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止汗劑表現分析

本港夏季炎熱，高温下難免大汗淋漓，不少人會使用止汗香體產品，期望止汗或減輕身體所發出的氣味。消委會測試11款止汗劑及體香劑，結果顯示整體樣本的除味表現理想，但樣本間的止汗表現卻甚為參差，其中2款於使用後容易殘留印漬於衣物表面。

閱讀全文︰消委會｜近半止汗劑效能未如理想 有樣本用後留漬

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貓濕糧最有營養？

不少寵物主人都會餵飼貓隻食用濕糧，幫助愛貓攝取多些水分，並保持營養均衡。消委會測試22款主要供貓隻食用的罐頭或袋裝濕糧產品，發現九成樣本的礦物質或氨基酸含量，未能完全符合國際間全營養寵物食品營養素指引的相關含量建議，只有2款主食罐樣本完全符合相關建議。

閱讀全文︰消委會｜九成貓濕糧未符國際營養素指引(有片)

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Staycation爭議不斷

市民在疫情下無法外遊，「宅度假」(Staycation)應運而生，市民改為留在本地酒店享受悠閒假期。不少本地酒店乘勢推出五花八門的優惠吸引顧客，然而消委會屢屢接獲有關「宅度假」的投訴，包括酒店房間的全海景景觀變商廈樓景；亦有旅遊網站將兩種不同住宿方案以同一標題展示。至於近年寵物友善酒店興起，其入住安排、收費和住宿條款亦引起爭議。

閱讀全文︰消委會｜Staycation景觀不似預期 寵物住宿「認狗唔認貓」

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轉運運費知多點

網購近年成為新常態，不少人都會使用轉運及集運公司，既可解決賣家「貨不到港」的問題，有關公司亦標榜透過集合運送不同顧客的貨品以減低運費。消委會實測網購，經12間轉運及集運公司，將購得貨品從日本轉運到港，發現由於轉運公司計算重量的方式不同， 令運費最多可相差接近1倍。

閱讀全文︰消委會｜轉運服務收費差距可達三倍 收齊貨最快5日最遲22日

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