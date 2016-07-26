消委會｜九成貓濕糧未符國際營養素指引 (有片)

消費者委員會測試 22 款主要供貓隻食用的罐頭或袋裝濕糧產品，發現九成、20 款樣本的礦物質或氨基酸含量未能完全符合國際間全營養寵物食品營養素指引的相關含量建議，只有 2 款主食罐樣本完全符合相關建議。消委會提醒貓隻主人，餵飼時要清楚分辨主食罐和副食罐，並留意產品標籤上的營養素含量， 確保愛貓攝取足夠營養；消委會亦敦促寵物食品生產商參考國際相關營養指引， 確保供應的主食產品的營養全面而均衡，以及適當標示副食產品，以免寵物主人錯誤餵飼而損害貓隻健康。

貓用濕糧可大致分為主食罐和副食罐兩大類，貓用濕糧可大致分為主食罐和副食罐兩大類，寵物主人餵飼濕糧前，應細閱標籤，避免貓隻因長期營養不均衡，而增加患上嚴重疾病的機會。

是次測試的 22 款主要供貓隻食用罐頭或袋裝濕糧，包括 12 款全營養寵物食 品(主食罐)，產品普遍標有「complete and balanced(全面和均衡)」字眼，或 說明符合美國飼料管理協會(AAFCO)就貓隻食品設定的營養標準要求；以及 10 款補充性寵物食品(副食罐)。各樣本的每罐／每袋售價由$7 至$26，以每 100 克計則介乎約$8.7 至$30.6，惟樣本間建議的每日餵飼分量差異頗大。若以一隻 4 公斤體重的貓隻計算，主食罐的每日餵飼分量由 160 至 352 克，如果每日只餵 飼檢測中所有營養素完全符合相關建議，以及每日餵飼費用最高的主食罐樣本(每日花費為$49)，每月(30 日)的飼料費開支便可達$1,470；3 款副食罐沒有 說明餵飼分量，其餘副食罐樣本建議的每日餵飼分量由 42.5 克至 170 克不等， 撇除主食產品的開支，餵飼副食罐的花費每月約由$150 至$1,014，相差近六倍。

12 款主食罐樣本中，有 4 款樣本的鐵質含量低於美國 AAFCO 和歐洲 FEDIAF 建議的最低含量要求； 另有3款樣本的鐵質含量，雖然符合美國 AAFCO 的要求，卻稍低於歐洲 FEDIAF 建議的最低含量水平。此外，5 款樣本檢出的鋅 含量未能同時符合美國 AAFCO 和歐洲 FEDIAF 建 議的最低含量要求；另 1 款樣本的鋅含量超出歐洲 FEDIAF 的最高含量建議。測試亦發現 2 款樣本沒有檢 出碘；另有 1 款樣本的碘含量為 26.3mg/kg，遠超美國 AAFCO 和歐洲 FEDIAF 就貓隻膳食中建議的最高含量水平。 副食罐方面，普遍樣本的鈣、鉀、鐵、銅、錳、鋅、碘等礦物質含量偏低， 而且鈣磷比例亦普遍偏低，貓隻主人絕不應將副食罐產品當作主糧餵飼貓隻。

測試結果亦顯示，2 款主食罐的蛋氨酸含量較高，當中 1 款供幼貓食用的樣 本的蛋氨酸含量為 2.02%，同時超過美國 AAFCO 及歐洲 FEDIAF 建議的最高含 量；如果幼貓攝入過量蛋氨酸，可能影響牠們的食量和影響體重的增加，影響生 長和發展；更有機會令貓隻出現溶血性貧血。

測試結果亦顯示，2 款主食罐的蛋氨酸含量較高，當中 1 款供幼貓食用的樣本的蛋氨酸含量為 2.02%，同時超過美國 AAFCO 及歐洲 FEDIAF 建議含量；如果幼貓攝入過量蛋氨酸，可能影響牠們的食量和影響體重的增加，影響生 長和發展；更有機會令貓隻出現溶血性貧血。

另外，在 22 款樣本中，有 13 款樣本檢出水銀，含量由 0.03mg/kg 至 0.296mg/kg(以含水量 12%計)，當中 9 款都標示含有吞拿魚，或 以吞拿魚作為重要成分之一。測試中水銀含量最高的副食罐樣本， 更接近歐盟法規就貓狗飼料所設的上限。蛋白質方面，測試發現3 款主食罐的粗蛋 白質含量(由 32.3%至 32.9%)，稍低於 FEDIAF 就低活躍程度成貓食品的最低8 含量建議(33.3%)。另有 9 款副食罐的粗脂肪含量(由 4.1%至 8.5%)，低於美 國 AAFCO 和歐洲 FEDIAF 就主食產品建議的最低含量水平(9%)。