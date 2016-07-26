消委會｜個別無霜雪櫃全年電費較直冷式高逾七成

消委會測試市面上17款無霜雪櫃和直冷式雪櫃(即是有霜雪櫃)，推算出個別無霜雪櫃的全年電費，可較有霜雪櫃的電費高逾七成；各樣本冷卻食物的時間可相差逾一倍，表現參差。

今次測試的17款型號，當中11款為無霜雪櫃，6款為直冷式雪櫃，售價由1,398元至6,280元。根據其所取得的機電工程署強制性能源效益標籤，9款標示為1級標籤，6款標示為2級，餘下2款則標示3級。測試項目包括能源測試、冷凍和冷卻能力及儲存溫度等。

冷藏室冷卻表現參差

測試的12款樣本均設有冷凍室，大部分樣本的冷凍表現不俗。除1款雙門無霜雪櫃樣本外，其餘11款雪櫃樣本，可於26小時內，將測試物品從室溫冷凍至-18度，其中3款更可於14小時內完成。此外，樣本間冷藏室的冷卻表現同樣參差。測試將3個模擬食品放入冷藏室內，模擬食品由室溫25度，降至10度所需要的時間。結果發現，各樣本量得的冷卻時間由2.9小時至6.7小時，相差達1.3倍。

測試又模擬停電時雪櫃冷凍室的保溫能力，檢視各樣本在停止供電下，可以維持於-9度或以下的時間。綜觀12款設有冷凍室的雪櫃樣本的保持溫度時間，由約3小時至12.5小時，相差逾三倍。

有霜雪櫃毋須除霜耗電較少

消委會又根據各樣本的耗電量推算全年電費。結果顯示，6款較小型的有霜雪櫃樣本，由於毋須耗電除霜，耗電量較少，全年電費可較個別無霜雪櫃樣本低逾七成，用戶須定期自行溶雪。無論單門或雙門型號，推算出的全年電費， 介乎107元至163元。至於11款較大型的無霜雪櫃樣本電費則較高，介乎257元至471元；消費者若想選購較慳電的無霜雪櫃，可考慮整體能效較佳的變頻式型號。

消委會選購及使用雪櫃貼士

1)宜根據家居生活模式和空間，決定是否選購機身較細小的直冷式單門雪櫃

2)儘管家居面積有限，仍需留意雪櫃擺的地方，確保有足夠空間散熱，避免靠近煮食爐等熱源或被陽光直接照射

3)直冷式單門雪櫃機身嬌小不設冷凍室，較難存放對冷藏溫度要求較高的凍肉或雪糕等，適宜擺放簡單蔬果食物或飲品

4)切勿在雪櫃附近使用易燃化學物品，例如酒精、殺蟲水和天拿水等

5)按照雪櫃內存放食物的種類及分量調校恆溫器。不宜長期將恆溫器調校在「最冷」的設定

6)為直冷式雪櫃溶雪時，應把電源插拔出，並預先消耗或移離需低溫儲存的食物，以免浪費

7)選購雪櫃時，可參考機電工程署的能源標籤網頁，以揀選較省電型號