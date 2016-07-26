消委會｜全數60款測試餅乾含基因致癌物 或影響生殖力

餅乾是都市人常食的零食，但原來潛藏健康風險，包括含基因致癌物、高脂、高糖或高鈉等。消委會提醒消費者多加注意，可選擇果仁種子、新鮮水果、無添加水果乾等取代餅乾，亦不應該把餅乾類食品當作正餐，而進食餅乾時，也應檢視營養標籤、注意食用分量及期限等。

60款預先包裝餅乾檢出基因致癌物

消委會測試市面60款預先包裝餅乾樣本，結果發現，全部樣本在加工過程中產生污染物，包括基因致癌物，當中逾七成半(46款)同時檢出3種污染物(環氧丙醇、氯丙二醇及丙烯酰胺；另有八成半(51款)樣本屬「高脂」、「高糖」或「高鈉」。

安全測試包括檢測樣本是否含有污染物環氧丙醇、丙烯酰胺及氯丙二醇。環氧丙醇在動物實驗中顯示有神經毒性、抑制生育能力及腎毒性；而丙烯酰胺亦會引致生殖及發育問題，聯合國糧食及農業組織/世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會(JECFA)認為不適合釐定安全攝入基因致癌物，建議攝入愈少愈好。

測試結果又顯示，只有6款沒有檢出環氧丙醇，而含量最高的為「福尚之品」，每公斤含逾3,900微克環氧丙醇。丙烯酰胺方面，僅5款沒有被檢出，當中4款一般餅乾和威化餅，包括「百邦」、「無印良品」、「Bancheta」及「Hokka」，以及3款克力加餅樣本包括「藍鑽石」、「Dare」及「合成」丙烯酰胺含量超出歐盟基準水平。

有樣本食8塊即超標

測試亦包括檢測餅乾有否今污染物氯丙二醇，JECFA及歐洲食安局(EFSA)報告，長期每日攝量過量，會損害腎臟功能、中樞神經系統，及影響雄性生殖系統。測試顯示，只有4款樣本，「LU Dark Chocolate Wafer」、「瑞士達維他奇亞籽藜麥味麥脆餅」、「Barilla Mulino Blanco Salted Crackers」及「CRICH Extra Virgin Olive Oil 10% andRosemary Crackers」沒有檢出氯丙二醇，含量最高為「Essential Waitorse & Partners」及「美味棧」，每公斤含2,000微克。以「美味棧」標示食用分量25克，即1袋3塊，進食分別15塊及8塊便會超出JECFA及EFSA建議成人每日上限。

八成半高脂、高糖或高鈉

「油鹽糖」成份方面，以每100克計算，33款樣本達到食安中心指引中的「高脂」食物水平，即每百克固體食物含超過20克總脂肪，當中「福尚之品」每百克含41.3克脂肪最多，最低則為「么鳳士多」，每百克含4.9克脂肪。13款餅乾屬「高鈉」，即每百克固體食物含超過600毫克鈉，當中最高為「Arnott's」，每百克含1,090毫克鈉，成年人進食7塊，即超出世衛建議每日攝入上限的一半。27款樣本則屬「高糖」，最高樣本為「旺旺」，每百克含42克糖，進食一份食用量，即30克(半盒)會攝入12.6克糖，佔世衞建議每日上限(每日應少於50克)的約25%。

四成樣本標籤與測試結果不符

消委會並指，5款樣本總脂肪含量高於標示值20%；8款飽和脂肪酸含量高於標示值20%；「BALOCCO Cubes Milk Vanilla Wafers」、「GöteborgsUtvalda Salinas Crackers Tunna Gourmetkex」及「AFCWheat Flavor Crunchy Crackers」沒有標示反式脂肪酸，「Hamada Healthy Club加鈣威化餅朱古力咖啡味」標示每百克含0克但卻發現實際含1.36克，「森永 MorinagaMarie Biscuit」亦高與標示值20%；7款鈉含量與聲稱相差23.9%至56.3%；5款糖含量高於標示值20%等。顯示四成樣本的標籤與測試結果不符。另外，「759阿信屋」、「ACE Brand」、「小牧味屋」、「AFC」及「金必氏」未有標示含防腐劑或抗氧化劑，相關資料已轉交食安中心跟進。

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