消委會｜市民安裝太陽能板不果 蝕2萬元訂金更被揭僭建

電費近年有加無減，愈來愈多村屋或私樓居民參與「上網電價計劃」，在住宅外牆或天台安裝太陽能板，再向電力公司「賣電」扣減電費。消委會今年首10個月接獲18宗涉及太陽能板承建商的投訴，包括不滿售後服務、誇大宣傳等。其中有個案繳付近兩萬元訂金後，承建商才告知需要額外報價3萬元增加電相供電量，市民遂向電力公司及屋宇署查詢，反被揭住宅天台僭建物違規，必須清拆，賠了夫人又折兵。

承建商稱僭建物合規

消委會接獲投訴，有市民早前聯絡太陽能板承建商A公司上門勘查，公司職員吿知市民家中有已申報的豁免管制僭建物，以及確認可繼續使用單相供電，遂建議在現有僭建物 旁邊加建相約高度的簷篷，然後於上面安裝太陽能板，聲稱可將整個天台覆蓋及保留現有僭建物，工程總價格為19.8萬元。

市民同意後向A公司繳交1.98萬元訂金，A公司其後聲稱安裝工程已獲電力公司批准申請，惟市民需要額外繳付3萬元工程費，以改成三相供電。市民認為早已申報家中使用單相供電，但繳付訂金後卻需改裝， 做法不合理及超出預算，故不接納此做法。

屋宇署要求清拆僭建物

市民遂同步向屋宇署及電力公司直接查詢，其中屋宇署回覆稱，其天台不可有任何僭建物，即使已申報並獲確認的僭建物亦須清拆；電力公司則指單相供電1kw容量不足，不批准其申請，必須先升級至三相供電提供6kw容量。

市民因而對A公司失去信心，要求取消工程，並向消委會投訴。然而，A公司職員一直聲稱負責人不在，即使消委會多次聯絡A公司亦未有具體回覆。消委會遂建議投訴人諮詢獨立法律意見，考慮會否透過民事途徑跟進。

安裝後兩個月屢現問題

消委會亦接獲安裝工程及保養服務參差的投訴。有市民前年9月委託公司B在其村屋天台安裝太陽能光伏系統，工程費16.8萬元，包含系統配件免費保質5年，及支架免費保質10年。B公司於翌年3月完成安裝及正式掛錶，惟兩個月後逆變器配件出現問題，B公司派員上門更換後未幾再出現問題。市民其後多次向B公司要求維修，惟不獲回覆，最終向消委會求助。

今年首10月接18投訴

政府2018年起推出「上網電價計劃」，可向兩電賣出再生能源產生的電力，每度電可扣減3元至5元電費不等。消委會今年首10個月接獲18宗涉及太陽能板承建商的投訴，按年增6宗，亦已超出去年全年的15宗。

建議勿輕信承辦商單方面建議

消委會認為，消費者不可掉以輕心，切勿只憑承辦商單方面建議而草率決定，建議如有疑問宜親自向相關部門求證，待確定處所符合各項法例要求後，才委託承辦商協議規劃，亦可先參考《太陽能光伏系統安裝指南》和香港可再生能源網頁，及致電熱線電話查詢。

另外，私人樓宇業主應查看大廈公契有否訂明任何限制，並應先徵求業主立案法團 或管理公司同意；村屋業主則應先諮詢專業人士意見，了解安裝設備會否影響其他住戶，以及是否需要取得其他業主同意。

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