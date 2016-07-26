消委會｜手機5G月費參差 盲目追求高數據量反嘥錢

科技日新月異，香港續步邁向5G時代，各流動電話服務供應商相繼推出5G服務。消委會比較市面上8間有關供應商提供的85個5G流動電話服務月費計劃，發現種類繁多，基本月費由108元至1,228元不等，數據量由8GB至無限任用數據，其中78個計劃另需每月繳付18元港鐵及隧道行政費。消委會提醒市民，盲目追求高數據量，容易因看似較划算的心理而額外付出不必要的費用，建議消費者宜先參考日常的數據使用量及家庭成員的需要，選擇適合的個人或共享計劃，以節省開支。

當中消委會用同一個供應商提供的計劃比較，數據量愈高，每GB的平均價格愈低，例如一個個人計劃為例，每月27GB數據量月費238元(平均8.8元/GB)，每月330GB數據量月費698元(平均2.1元/GB)，兩者月費相差460元，雖然後者每月多享303GB數據，但24個月合約期計需多繳11,040元。消委會建議消費者應考慮合約承諾期長短，以及衡量日常使用數據的習慣和需要，才決定簽訂長期合約或高數據量的計劃。

多捆綁其他增值服務

此外，消委會比較各供應商提供的個人月費計劃，以100GB/110GB為例，月費由298元至459元，相差逾五成。除了1個基本5G數據服務計劃，其餘84個計劃均捆綁其他增值服務，如音樂服務、網絡保安服務、影視串流平台服務、或以贈送禮品及提供月費回贈等作招徠。消委會提醒消費者，如若取消該等附送的增值服務，須於最少30天前通知有關商戶，以免多付不必要的費用。

消委會亦發現，現有客戶在合約期屆滿時，如忘記續約又或未有作出決定，7間供應商會以當時的正價繼續提供服務。1間供應商的5G合約訂明自動續約的安排，合約期完結時會自動延續與上一份合約相同的年期。另外，如用戶計劃在合約期後停止服務，1間供應商要求用戶須提前2個月通知。

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