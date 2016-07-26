消委會｜會員積分需留意有效期 獎賞有效期不一兌換前要小心

愈來愈多商戶推出會員積分，藉此建立客戶忠誠度，又推出各類獎賞留客。不過，消委會收到投訴，指積分系統疏漏百出，反而損害與客戶的關係。

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會員積分逾期遭扣減

投訴人李太於超市級發現單據上的積分餘額減少，翻查單據發珼沒有兌換獎賞下，積分從11月初的1,521分，減至十多天後的1,323分；而3月下旬的紀錄尚有1,594分，但4月初則只剩下1,550分，她查詢始發現積分有效期為兩年。李太表示從不知道幾乎每月也有積分失效，並反映長者一般不懂使用手機查閱積分資料，只能依靠單據上顯示的積分餘額，亦不知道積分過期後會被扣除。經消委會調停後，該超市酌情處理，為李太存入800積分，消委會亦提鶝李太留意積分有效益及盡快使用，並建議A公司改善系統讓顧客獲悉積分的到期日。

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積分兌換超市現金券有效期短

另外，投訴人陳先生以信用卡消費賺取一家公司的積分，在3月透過公司手機程式兌換6張超級市場50元電子現金券，最近發現4張現金券不翼而飛，經查詢後始發現推廣優惠，已於4月9日到期，陳先生質疑現金券僅得十多天有效期並不合理，並指該公司無特別注明現金券的使用期，對消費者有欠公平。消委會介入後，該公司退回未用的4張現金券積分，消委會亦發現該公司積分系統頁面，有效期一般顯示於獎賞項目的下方，然而每項獎賞的有效期不一，消費者兌換前務必小心查看。

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系統未能兌換會員優惠

至於投訴人黃小姐透過會員系統購物時，付款未能兌現滿200元扣減20元的優惠，當時職員稱系統出現問題未能兌換，且不少人正輪候付款，黃小姐只能回家後透過電郵反映事件。等候3個月後，該公司回覆承認因系統問題導致付款時未能成功扣減$20，對事件表示歉意，但指有關優惠券是免費贈送，所以不會安排退還20元或同等值積分，僅就事件檢討。消委會介入後，該公司回覆已把20元等值積分存入黃小姐會員戶口。

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消委會提醒消費者，應定期透過網頁及手機程式查閱積分餘額及有效期，不善於使用電腦或操作智能手機的消費者，可考慮使用店舖內查閱積分的設備或透過電話熱線查詢，亦要留意獎賞使用期限等條款等。