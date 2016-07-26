消委會｜測試防水行山鞋僅2款無入水 無雨擋背囊未能抵禦雨水

消費者委員會聯同國際消費者研究及試驗組織(ICRT)分別測試11款防水行山鞋及13款行山背囊，發現樣本的防水表現參差，當中逾五成行山鞋樣本的防水表現未如理想；另有2款行山背囊樣本於沒有使用雨檔時未能有效抵禦雨水。

2款行山鞋鞋面不夠跣水重量增

消委會測試11款中筒防水行山鞋，售價由599元至約2,300元，當中 3 款樣本採用廠商自行開發/專用的防水膜外，其餘8款均聲稱採用Gore-tex防水膜作為鞋面物料；4款的鞋面主要為合成纖維布料，餘下7款則以皮革或麖皮製造。測試項目涵蓋防水、防滑、透氣度、吸震能力和耐用表現及評審員實試等。

測試11款中筒防水行山鞋，售價由599元至約2,300元。防水測試將各樣本浸於60毫米深的水中共6小時。測試發現，有3款樣本入水，只得1分；1款樣本浸水6小時後鞋身入水及左腳鞋頭亦有沾濕，只得1.5分；2款樣本沒有出現入水情況，惟鞋面不夠跣水，測試後重量分別增加了26%及30%；2款樣本完全沒有入水，重量也幾乎沒有改變，獲得最高5分。

大部分樣本透氣表現不俗

耐用測試結果顯示樣 本間的表現十分懸殊，整體評分由2.5分至5分，1款樣本未能有效抵禦乾濕磨擦。鞋底方面，3款樣本的鞋底較易磨蝕；3款樣本於30,000次重複屈摺後，鞋底用作測試的裂口擴大情況明顯，只得2分或以下；另1款樣本的鞋帶於鞋帶孔來回摩擦20,000次後出現較顯著披口，只有2.5分。透氣度方面，大部分樣本表現不俗，當中2款的透氣度理想，獲最高5分。另外亦有進行防滑、吸震能力和評審員實試等。

配有防水雨擋背囊能有效抵禦雨水

消委會又測試13款日用型行山背囊，聲稱容量由22升至30升，售價由449孔至1,659元；當中7款樣本附有防水雨擋。在防水測試中，後以每平方米10升的「模擬雨」 淋灑於樣本表面30分鐘，並將樣本底部置於水深1厘米下10分鐘，以評估樣 本的防水表現。3款樣本於沒有蓋上雨檔時的表現較遜色，內裡物品被沾濕，其中1款背囊內及側袋出現較明顯的入水情況，只得1.5分；1款沒有配備雨擋的 樣本，以及7款附有防水雨擋的樣本在蓋上雨擋的情況下，均能有效抵禦雨水， 於相應項目獲5分。

在耐用表現方面，測試將相等於9千克的重物放進背囊，分別讓頂部手挽及肩帶承受物品重量下墜20,000次，並對 設有拉鍊的樣本進行15,000次重覆開合測試。結果顯示，各樣本的整體耐用程度理想。存儲可用性方面，全部樣本量度所得的儲存容量均符合聲稱，其中5款的儲存容量更比聲稱的多出5升或以上；不過，有2款樣本的主要儲存空間放滿後， 其他間隔會被擠壓變小。

另外，3款樣本上的反光設計較顯眼，有助用戶於漆黑環境下容易被看見。 而於沾上污漬後，10款樣本較容易清理，於清洗方便程度獲4.5分或以上；然而，消費者應留意部分樣本的說明書，列明背囊不適合放入洗衣機清洗。

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