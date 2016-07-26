消委會｜測試11款減醣電飯煲 6款米飯碳水化合物量不減反增

時下流行低醣飲食，消委會測試11款減醣電飯煲，包括4款磁應減醣電飯煲及7款微型電腦減醣電飯煲，售價由738元至2,388元不等，發現部分成效參差，更有6款煮出來的米飯，其碳水化合物量較傳統電飯煲高。

在測試的11款減醣電飯煲中，9款同時兼備「正常模式」及「減醣模式」，以每100克米飯計，透過「正常模式」煮出來的米飯，其碳水化合物量為36.6克，而「減醣模式」煮出來的米飯則為32.2克，含量只減少12%，其中3款的減幅低於一成，更有一款減幅僅0.6%，另有一款不減反增，含量反高1.7%。

另外，該9款同時兼備兩款模式的減醣電飯煲中，按「正常模式」煮出來的米飯，其碳水化合物含量反較傳統電飯煲高；以每100克米飯計，「正常模式」煮出來的米飯含量為36.6克，而傳統電飯煲煮的則為32.7克，高約12%。

控制飯量最簡單直接

消委會提醒，減醣電飯煲用水量較多，部分營養素例如醣質及水溶性維生素B或會溶入水中，烹調時會隨剩餘的水排走，令減醣飯的營養價值較低，或會妨礙兒童及少年的成長或增重，而且不建議糖尿病患者依賴減醣電飯煲來控制病情。消委會強調，想吃飯吃得健康，最簡單直接的做法是控制飯量，如想增加飽肚感，煮飯時可加入燕麥、冬菇、甘筍、粟米、豆類等材料。