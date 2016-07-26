消委會｜花數千元醫學美容險毀容 消委會促立法監管

在新冠肺炎疫情下，美容院於過去一年多以來停業多時，消委會今年上半年仍接獲479宗涉及美容服務的投訴，部分涉影響數月未能紓緩療情後異常情況。會方指情況令人關注，多年來涉及醫療美容的不幸事故時有發生，更曾經釀成致命悲劇，認為有必要重新檢視醫學美容行業的情況並適時加強規管。

淺層水光注射致紅腫難退

消委會分享3個涉入侵性注射或高能量療程，其中陳小姐在一家美容院購買一個3萬元「水光注射療程」，陳向職員表示曾有注射同類針劑後出現疼痛的經驗，職員回應指使用的針機儀器注射效果均勻，而且較少痛楚，但療程後陳小姐面部紅腫，額頭、兩邊面頰及下巴留下一排排整齊細小針洞。美容院職員及美容醫生均表示，有關情況會兩周內消失，但最終陳小姐於一個月後才紅腫消散，但針洞仍然清晰可見，亦見有似被注射物積聚的情況，需要自行向皮膚科醫生求診，始知美容院注射太淺層，使透明質酸停留在皮膚表層。陳小姐遂重返美容院要求跟進，美容醫生建議以「熱能機溶解透明質酸」，但經過4個月療程仍無改善，感到情緒受困擾，最終經磋商才獲退款和解。

懷疑被注射過高劑量透明質酸

另一個案中，李太以7,200元接受於下巴及太陽穴位置注射分別1毫升及3毫升透明質酸，在注射約一半劑量已感劇痛，惟醫生只等候約10秒便繼續注射，完成後李太感到呼吸急速及作嘔，休息半小時後回家仍未見改善，須服食止痛藥。美容院當晚透過電話向李太跟進情況，職員建議使用冰敷緩和痛楚，但翌日李太感到牙骹位置拉扯及痛楚，只能進食流質食物，遂向家庭醫生徵詢意見，醫生懷疑是同時間注射過高劑量所致。美容院得悉後，建議注射溶解針解決不適，但試針後李太發現手臂出現紅印，眼睛附近皮膚腫脹不適，懷疑對溶解針敏感，決定不再注射，並向消委會求助，美容院最終同意退回餘下所有療程費用，及李太就診費用合共約1.5萬元。

退款協議疑側重保障美容院

最後一個個案，麥小姐以9,888元購買一家美容院「定點去斑療程」，包括5次皮秒激光及因子精華。完成療程後，她感到額頭痛楚並冒出多個小水泡，職員解釋該處皮膚較薄，一般3日內可消除，並替她搽潤膚膏補救，以及承諾下次療程會多加留意。但之後情況未有改善，美容院同意辦理退款，但須簽署程解協議，但麥小姐認為協議條款保障美容院，故拒絕簽署，雙方未能達成共識，麥小姐表示會考慮諮詢獨立法律意見再決定。

消委會表示，本港曾發生美容公司涉入侵情醫程序嚴重及致命事故，促政府就區分醫療程序及一般美容服務作出針對性研究，指立法監管醫學美容刻不容緩。

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