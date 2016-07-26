消委會｜虛擬銀行「攻勢」花多眼亂 不宜只著眼獎賞迎新優惠

金融科技發展日新月異，愈來愈多虛擬銀行投入服務，並各出其謀爭佔市場。消委會提醒市民，不應只著眼於獎賞和迎新優惠，應衡量個人日常理財的方式和習慣、對轉帳、匯款、外幣定期存款和買賣等不同銀行服務的需求，選用適合自己需要的虛擬銀行。

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個別虛擬銀行要求開戶人身處香港境內

消委會檢視8家虛擬銀行服務，指出虛擬銀行不設實體分行，主要透過金融科技讓客戶經流動應用程式開戶及使用銀行服務，開戶人須留意開立條件，目前大部分虛擬銀行都表明未能為美國公民、有美國稅務身分，或有香港以外地區的稅務身分的人士開戶，個別銀行更表明開戶人要身處香港境內。

虛擬銀行數碼化工作，可「7X24」為客戶服務，部分有提供扣帳卡、信用卡、外幣買賣及貸款，但8間銀行暫時均未有提供支票、按揭、投資等服務；個別虛擬銀行在外匯買賣或貸款服務上須用戶在指定時間內進行，消委會提醒衡量心儀銀行的服務是否切合個人需要。

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至於使用手機服務時，須注意身分驗證和保安系統更新，以免因遇上技術故障或遺失手機等問題便難以繼續操作帳戶。8間虛擬銀行中，5間提供現金提款服務，包括3間提供實體扣帳卡或信用卡，部分則需轉帳至其他銀行提取。

虛擬銀行有每日存款提款上限

存款方面，須留意各銀行每日存款上限，部分虛擬銀行可經電子直接扣帳授權或「快速存入」功能存入款項，但設每日存款上限，由每日3萬港元至每間銀行50萬港元/50萬人民幣不等。虛擬銀行轉帳服務上與傳統銀行一樣，設有每日提款上限約1萬元至5萬元、轉帳限額由1萬港元至100萬港元。定期存款服務提供的外幣種類、年利率及提早取回收費不一。電匯服務上只有1間虛擬銀行相關服務。

另外，利用金融科技的虛擬銀行，仍有2間不可綁定電子錢包或支付程式以方便購物，有提供有關服務的銀行則部分會提供消費回贈，消費者需留意「合資格消費」定義及更新。消委會提醒消費者留心各家虛擬銀行推廣優惠額度、期限等細節。