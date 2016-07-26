消委會｜言語治療服務收費差異大 須留意全數預繳風險

消委會研究言語治療服務，發現不同服務機構診斷和治療內容、收費差距甚大，從每節數百元到數千元不等，提醒消費者問清楚具體服務內容、揀選合適的評估方式、提供服務的言語治療師是否屬「衞生署認可言語治療師名冊會員」等，並須留意全數預繳風險。

言語治療服務涵蓋兒童出現言語和溝通障礙，或長者吞嚥和發聲困難，消委會向54間提供言語治療服務的機構發出問卷，其中25間有答覆。11間機構提供中風後長者吞嚥障礙治療服務，當中只有5間能提供較詳盡的服務內容供參考。

消委會籲留意預繳式風險

調查發現不同機構收費差距甚大，個案A及個案B的非套餐首次診斷或評估收費，同樣由 780元(45分鐘)至4,000元(120分鐘)不等，而隨後治療屬長期服務，消費者應仔細衡量是否適合需要。就長期治療，有機構提供套餐收費每6堂九五折、12堂九折等，部分有設12星期至1年有效期，亦有大學附屬醫學診所只在每年1至4月和9至11月提供套餐服務。雖然套餐服務看似較划算，惟消費者仍要留意套餐收費須全數預繳的風險，包括暫停服務，機構會否退回餘下的費用。

消委會指出，言語治療療程通常透過首次會面來對患者作出評估決定其後的治療，個別機構可按患者需要而提供額外收費項目，亦可轉介醫生進行評估計劃，由於各機構服務細節採標準化或非標準化評估方式，建議消費者直接向執業機構查詢具體的評估方法，也建議有關機構將相關資訊羅列於網頁或介紹單張上。同時，現時本港的言語治療師的註冊制度屬自願性質，會方建議，可查閱公會名冊。調查中有21間機構駐有「衞生署認可言語治療師名冊會員」，合共75名言語治療師。另有17間機構表示，沒有海外註冊資格的言語治療師。

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