消委會｜轉運服務收費差距可達三倍 收齊貨最快5日最遲22日

疫情下網購成為新常態，消委會測試12間轉運及集運公司，從日本網站選購3類商品，包括易碎品、輕身但體積大的商品及長身商品，發現有7間按貨物的實際重量計算的公司，收費由176元至254元不等，平均收費為201元，其餘5間則按體積重量收費，收費由264元至528元不等，平均收費為395元。按平均收費比較，兩種方法差距近一倍，而按個別公司收費比較，差距更可達三倍。消委會亦發現，最快可於5天收齊3件貨品，最長則需22天，相差達17天、逾三倍。

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消委會亦發現，該些公司以不同量度重量的單位計算收費。在測試的12間公司中，8間以磅為收費單位，費用每磅22元至38元不等，差距逾七成；3間以半公斤為單位，每半公斤收費25元至30元不等，差距約兩成；其餘1間以每公斤48元計。消委會亦提醒，市民應留意轉運公司是否設有最低收費額，以及重量不足一個單位的貨品的收費計算方式，例如若託運不足1磅的貨件，市民經以每公斤計算的公司託運會較不划算。

去年接獲投訴按年增1.2倍

另外，消委會於去年接獲399宗有關轉運公司的投訴，按年增219宗、1.2倍。而今年首5個月亦收100宗投訴，較去年同期少67宗。消委會提醒，市民應了解清楚轉運公司計算貨件收費重量的方法，包括是否設最低消費及手續費等，付款前要留意轉運公司的收費重量是否準確，若有懷疑，應盡快查證。