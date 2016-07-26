消委會｜近半止汗劑效能未如理想 有樣本用後留漬

消委會測試11款止汗劑及體香劑，發現止汗表現卻甚為參差，其中2款於使用後，容易殘留印漬於衣物表面。

消委會聯同國際消費者研究及試驗組織(ICRT)，測試11款止汗劑及體香劑，包括7款滾珠裝止汗劑、2款壓縮噴霧裝止汗劑，以及2款普通噴霧裝體香劑，售價約由20.9元至99.9元。測試涵蓋止汗和除味效能、紡織物殘留、用家意見、 產品包裝環保表現，並檢視了各樣本的標籤資料。

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4款減汗量僅獲評1至2分

測試先量度20名女士使用各樣本3次後運動15分鐘的汗量，然後對比沒有使用樣本時所得的汗量。9款止汗劑樣本的止汗效能參差，4款止汗劑的減汗量只評得1分至2分；其餘5款止汗劑則獲3分至5分；餘下兩款則並非用於止汗用途。

除味效能測試由3名氣味專家，評審使用樣本24小時後放於試驗人員腋下4小時的吸墊，對比沒有使用樣本並置於試驗人員腋下4小時的吸墊，兩者的嗅覺╱氣味濃度。測試發現全部樣本的除味效能不俗，於該項目獲4分至5分。

清洗後殘留印漬減少

試驗人員在施用定量的樣本30秒後，分別以1塊黑色棉質布料和1塊黑色聚酯布料抹擦腋下，然後檢視殘留於布料的印漬。測試結果顯示，整體表現最差的1款為壓縮噴霧裝止汗劑樣本，不論在棉質布料或聚酯布料上的印漬最為明顯，分別只得1.5分和2.5分；另1款止汗劑殘留在棉質布料的印漬也較明顯，於該項目只得2.5分；而2款體香劑樣本的紡織品殘留表現則獲3.5分及5分。全部測試布料經清洗後，殘留的印漬均比未清洗前減少，顯示洗衣程序有助洗掉樣本上的殘留印漬。

檢視各樣本的標籤資料，4款樣本沒有在包裝上列明成分；1款體香劑僅於其塑膠容器上，以日文標示成分。全部止汗劑樣本均沒有標示所用成分的含量。消消委會指，雖然本港現時沒有規定化妝品必須標示成分資料，但成分標示是重要的消費者資訊，生產商應增加產品資訊透明度，例如是否含止汗、防腐劑或令其皮膚過敏的香料成分，讓消費者知所選擇。