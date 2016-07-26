消委會｜逾九成半花生堅果屬高脂 5款樣本達高鈉高糖

花生和堅果一向被視為健康小食，因為含有不飽和脂肪酸、蛋白質及膳食纖維，有助降低膽固醇、促進心臟和腸道健康，然而亦可能是高脂食品。消委會測試了33款市面有售的花生和堅果食品，發現逾九成半(32款)樣本屬「高脂」，但大部分脂肪為「好」脂肪，適量攝入對身體有益，不過進食過量會導致肥胖超重等健康風險，當中有5款樣本因添加了糖和鹽而屬於「高糖」或「高鈉」，過量攝取會增加患上心血管疾病和腎病的風險。

33款花生和堅果樣本，包括杏仁、腰果、花生、開心果及合桃等，除了1款散裝合桃，其餘都是預先包裝，每包售價由9.9元至188元不等。各類別中，以合桃驗出的不飽和脂肪酸，以及奧米加-3脂肪酸的平均含量最高，適量攝入有助降低體內膽固醇和有益心臟健康。

一款堅果產品總脂肪含量高

在總脂肪含量方面，除「759阿信屋」的芥末味脆皮花生樣本外，其餘樣本均屬「高脂」食品，每100克含27.5克至65.5克總脂肪，當中總脂肪含量最高的樣本為「滋味」的Natural Walnuts，每100克樣本檢出65.5克總脂肪，以一個每天的能量攝取量為2,000千卡的成年人計算，食用一份(30克)便會攝入19.7克總脂肪，約佔世衞建議的攝取量上限(66.7克)的30％，若食用一整包(100克)的話，則佔建議上限的98％。

一款花生鈉含量最高 一款花生含糖量最高

在「高鈉」和「高糖」方面，3款樣本屬「高鈉」食品，分別涉及「欣和」黃飛紅麻辣花生、「大哥」燒烤味花生豆和「時興隆」金龜嘜萬里脆花生，檢出的鈉含量分別為每100克876毫克、747毫克和895毫克；至於2款樣本屬「高糖」食品，分別為「Tom's Farm 1982」Dry Roasted Wasabi Almond 的杏仁樣本和「759阿信屋」的芥末味脆皮花生樣本，每100克分別檢出17.8克和20.1克糖。

消委會提醒，消費者要精明揀選花生堅果類食品，並務必要控制食用分量， 保持均衡飲食，才能吃得健康，同時亦應細閱預先包裝食物上的成分表，宜選購無添加油、糖和鹽的食品。

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