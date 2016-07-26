消委會｜逾半拖鞋防滑表現欠佳 10蚊平貨表現勝520蚊貴價拖

消費者委員會測試的30款家居拖鞋，發現樣本的防滑效能懸殊，總評由2分至最高5分不等，其中逾半(16款)樣本於濕滑地面上的防滑表現未如理想，包括2款聲稱為「防滑」或「止滑」的樣本，以及1款聲稱為「浴室拖鞋」的樣本。

消費者今次測試20款塑膠拖鞋及10款非全塑膠拖鞋，其中7款聲稱有「防滑」或「止滑」。售價差異相當大，介乎10元至520元，然而測試結果顯示，售價最低10港元的樣本總評獲 4.5分，相反售價最高520港元的樣本僅獲3分，顯示價格與產品的防滑表現沒有必然關係。

國際未為家居拖鞋防滑效能訂安全要求

國際間現時未有為家居拖鞋的防滑效能訂立安全要求，是次測試參考了製鞋業就一般鞋具所訂立的防滑效能要求，鞋底腳前掌及腳跟位置的摩擦系數應達0.3或以上。於乾燥的測試地面上，26款樣本在4種測試地面上皆有理想的防滑表現，所得的摩擦系數均達0.3 或以上，惟其餘4款樣本於瓷磚、木地板及/或 膠地板上的摩擦系數未達0.3，尤其於膠地板上的防滑表現最為遜色，摩擦系數僅有0.2至0.29，穿著時的滑倒風險或較高。

全部樣本在濕滑地面上所得的摩擦系數都明顯較低，只有14款樣本在全部4種測試地面上的摩擦系數能維持0.3或以上， 餘下16款樣本的表現則欠佳，當中 款樣本在4種測試地面上所得的摩擦系數都低於0.3。

測試發現14款樣本在濕瓷磚上的防滑表現較差，所得的 摩擦系數只有0.16至0.29，當中3款更只有0.2或以下。於表現欠佳的樣本中， 有6款為塑膠拖鞋，包括1款聲稱為浴室拖鞋的樣本。在濕滑的木地板及膠地板上，14 款所得的摩擦系數低於0.3，表現未如理想。

物料坑紋設計等影響防滑效能

鞋底所用的物料、坑紋設計、軟硬度，都會影響拖鞋的防滑效能。是次測試有3款樣本總評獲5分滿分，其中2款聲稱鞋底物料為橡膠或熱塑橡膠的樣本， 在各測試地板所得的摩擦系數數值都頗高。有3款設有顆粒狀坑紋，在乾燥地面上的抓地力較好，相反鞋底為淺橫紋的2款樣本，即使在乾燥地面上的防滑表現 都欠佳。惟有3款樣本的鞋底平滑及坑紋很淺，有機會因而減低 了排水能力，故於濕滑地面上的防滑表現較差。

建議選較佳防滑效果鞋底物料及坑紋設計款式

消委會建議消費者選購拖鞋時，不宜盡信產 品的「防滑」、「止滑」聲稱，應仔細選擇有較佳防滑效果的鞋底物料及坑紋設計的款式，同時應避免地面有水漬及減少在地上擺放雜物。若家中有長者，除嚴選家居拖鞋外，亦可考慮在浴缸或淋浴處放置防滑膠墊，及在適當的地方安裝扶手，減低滑倒的風險。

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