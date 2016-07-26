消委會｜皇牌陪月員無客觀標準 坐月住宿收費可差3倍

近年愈來愈多剛產子家庭選擇聘用陪月員照顧產婦和嬰兒的生活所需，協助產婦調理身體和舒緩照顧初生嬰兒的壓力，消委會會檢視市場上19間提供陪月服務的公司或機構，發現資歷沒有統一定義，所謂「金牌」或「皇牌」陪月員也無客觀標準，收費及服務條款等不一，建議待產消費者細心選擇。

以坐月住宿計劃26至30晚計算，收費由63,800元至268,000元不等，相差逾3倍；聘用一個有30次陪月經驗員工工作26天，每天8小時，18間公司提供報價2.1萬元至3.4萬元，相差逾六成。

煲薑醋或收額外服務費

基本工資以外，17間中介公司中，有7間在成功為僱主介紹合適陪月員後，需收取行政費，最高可達6,800元；如陪月員需跨區工作或地點偏，大部分機構或公司要求僱主承擔全數或部分車資。9間中介公司或機構，也要求僱主在陪月員開工首日及工作完結日給予利是，金額沒有明文規定，如要求陪月員開工前代煲薑醋，部份公司須額外收取約500元至3,000元服務費。

服務範圍廣 陪月員或當值制

消費者也可能需繳付保險費，有10間中介公司表明，明僱主需自行購買保險並提供保費資料，3個月保費由199元至約600元，相差約2倍。

消委會也檢視4間公司提供的18個坐月住宿套餐，收費差異大且服務項差異也甚大，包括2個套餐列明每天僅提供8小時的陪月服務；7個套餐為當值服務，即並非一對一專屬陪月服務；12 個套餐標榜由護士或助產士巡房，3個套餐表示有提供產婦護理例如乳房檢查、傷口檢查及護理等服務，另有4個套餐提供1次至5次或每星期1次的中醫問診。

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