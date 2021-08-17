消委會｜革新官網改善功能 設「懶人包」助精明消費

消委會啟動新官方網站，沿用現有網址，但與《選擇》月刊網站二合為一，革新瀏覽介面，並加入多項與日常生活息息相關的嶄新欄目及功能，12大類新欄目包括衣食住行、銀髮、規劃人生等，助消費者增進消費知識。網站亦優化網上查詢及投訴服務，進一步加強對消費者保障。消委會為新官網舉行啟動禮。

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消費「懶人包」「冷知識」免費閱覽

消委會沿用網址「www.consumer.org.hk」，改善或新加4大功能，其中加入全新欄目「消費全攻略」，整合歷年《選擇》月刊中有關產品測試、調查和建議等資訊，分類家品家電建議等資訊，分類為家品家電、科技、飲食、銀髮族、親子、理財、環保、健康美容、消閒娛樂等領域，並 製作成超過100篇「冷知識」、近60篇「懶人包」再加上超過50篇專題特集，所有深入淺出消費指南免費閱覽，文章同時提供繁體及簡體中文，又精選部分提供英文版本，兼顧不同語言和文化消費者需求。

新投訴表格助分流跟進個案

其大功能包括加入入新「網上投訴表格」，以投訴類別和性質分門別類，例如「旅遊事務」、「美容服務」等10大主要行業，再按投訴類別列出特定問題，引導投訴人填寫內容和資料，使流程更精準，亦有助會方分流及盡快跟進投訴重點內容，現有「投訴實錄」所有文章繼續免費閱覽。付費訂閱網上《選擇》月刊的讀者可專享分頁閱覽模式，更方便透過手機或電腦瀏覽器閱讀研究和測試報告，新介面文章及圖表也使用適合屏幕顯示的方式排列。另一功能則新增「篩選比較」選項，讓訂戶在閱覽文章可揀選目標產品，並設定個人偏好，即時比較各產品價格、測試表現和評分，更可下載結果方便用家離線閱讀。