消委會｜嬰幼兒穀類食品八成樣本含重金屬鎘 1款檢出「砒霜」致癌物

嬰兒的食品安全一向備受家長們關心。消委會測試了市面上17款幼兒穀類食品，當中10款含有米、6款含有燕麥及1款同時含有米及燕麥。樣本每包標示的重量由90克至300克不等，售價由每包40元至85元不等。消委會就各樣本的重金屬、真菌毒素、細菌、農藥殘餘的含量，以及微量營養素含量進行檢測，發現當中逾八成樣本檢出微量重金屬鎘，1款樣本檢出每公斤0.08毫克俗稱「砒霜」的致癌物無機砷，涉及的是「Earth's Best」Organic Rice Cereal有機米糊。然而，消委會指全部樣本所檢出的有害物質含量均低於多個地區的安全標準上限，結果大致滿意。

2款樣本檢出具致癌性黃曲霉毒素

消委會亦發現2款樣本檢出微量具遺傳毒性和致癌性的黃曲霉毒素B1等，涉及檢出量分別為0.03 ppb的「特福芬」有機米糊及0.02 ppb的「Bellamy's Organic」Organic Milk & Vanilla Baby Rice。

2款檢出鐵含量比其標示值低

此外，消委會指個別樣本營養素含量差異大，2款檢出鐵含量比其標示值低，其中1款標榜「加強鐵質」的有機米糊樣本，發現鐵含量比標示值低約14.4%，情況欠理想，涉及「Earth's Best」Organic Rice Cereal有機米糊，至於其檢出的鈣含量亦比標示值低約4.8%。

消委會呼籲，父母應向醫護人員了解嬰幼兒在不同成長階段的營養需要，從而安排每天的進食次數和分量，並在適當階段逐步加入固體食物，讓嬰幼兒嘗試不同食物的口感，並從多元化的飲食中攝取均衡營養，而且在選購產品時應細閱營養標籤，了解產品各種營養素的含量。

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