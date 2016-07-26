消委會｜4款鑄鐵鍋金屬釋出量超標 最多一款超標54倍

消委會最新測試7款鑄鐵鍋樣本中，有4款檢出不同金屬的釋出量，分別是 鈷、鋰、鋁、砷、鎘、鐵、鉻、錳或釩，超出國際標準或歐洲委員會所訂的上限； 當中一款樣本檢出的鐵釋出量超出歐洲委員會的指引上限54倍，另一款更檢出致癌重金屬砷及鎘，而砷的釋出量超出國際標準上限16倍。

7款測試樣本中，5款有琺瑯塗層，餘下2款則沒有；售價介乎798元至3,199元，全部樣本均聲稱適用於氣體爐、電磁爐及焗爐。測試項目涵蓋樣本的金屬釋出量及/或含量、傳熱速度、熱力均勻度、保溫表現、耐熱程度及手柄燙手程度，並評估有琺瑯塗層的樣本的耐用程度，以及由評審員評估各樣本的煮食表現及使用方便程度。結果顯示整體表現參差，當中3款有琺瑯塗層的樣本獲4.5分，餘下樣本只得2至3分。

砷、鎘及六價鉻化合物為人類患癌物質

參考專為測試有琺瑯塗層的食物器皿的金屬釋出量而設之國際標準2 ISO 4531，將酸性模擬食物(3%醋酸)放入5款有琺瑯塗層的樣本中，並置於95度的高溫環境下2小時，發現2款樣本的金屬釋出量超出國際標準所訂的上限，包括1款樣本的鋁、砷、鎘及鋰的釋出量分別超出標準約0.4倍至16倍不 等，另一款樣本的鈷及鋰釋出量則分別超出標準約0.6倍及1.3倍。

另外，參考歐洲委員會專為金屬食物器皿的化學安全性而設的指引，為 2款 無琺瑯塗層的樣本進行測試，將酸性模擬食物(0.5%檸檬酸)放入樣本中，並置於100度的高溫環境下2小時。結果顯示，1款樣本的鉻、鐵、錳及釩的釋出量分別超出該歐洲指引約0.7倍至54倍，另1款樣本的鐵釋出量則超出該歐洲指引約1.4倍。有關測試結果已交予海關跟進。

由於金屬可在人體內積聚，若於烹煮食物的過程中，食物器皿釋出金屬並遷移到食物，消費者有機會因過量攝入金屬而構成健康風險，當中砷、鎘及六價鉻化合物同被國際癌症研究機構(IARC)歸類為會令人類患癌(第 1 組別)的物質，而鈷亦被歸類為或可能令人類患癌(第2B組別的物質。另外，鋰在醫學上可用以治療狂躁症，惟過量攝入鋰可能會導致輕微腹瀉、 噁心及手震等，也有機會影響甲狀腺功能或導致胎兒不正常。

6款樣本手柄溫度超標均提醒使用隔熱裝備

為測試傳熱速度，各樣本分別放在氣體爐、電磁爐及電陶爐上加熱，量度鍋 內底溫升至180度的所需時間，發現樣本間的傳熱速度十分參差。各樣本在電陶 爐上加熱的速度普遍較快但相距亦較大，需時由1分4秒至3分58秒不等，相差約2.7倍；而各樣本於氣體爐加熱時的溫升速度則較接近，需時由3分4秒至4分13秒不等，相差近0.4倍。

測試結果發現全部樣本的手柄溫度介乎89.3度至97.3度，都超出歐洲標準所訂的55度上限；其中 4 款樣本的鍋蓋把手量得的溫度介乎57.1度至 75.7度，亦高於歐洲標準上限。不過，6款樣本有在使用說明內提醒用戶需使用隔熱裝備，例如隔熱手套，因此仍符合標準要求。

至於5款琺瑯塗層鑄鐵鍋樣本不論在撞擊測試及溫度驟變測試均表現理想。另外於煎蛋表現測試中，2款無琺瑯塗層鑄鐵鍋樣本的表現反比5 款琺瑯 塗層鑄鐵鍋樣本優勝，沒有出現「黐底」或僅出現輕微「黐底」，分別獲5分及4.5分。

4款鑄鐵鍋金屬釋出量超標

琺瑯塗層鑄鐵鍋

⚫名稱：Vermicular琺瑯鑄鐵鍋22cm (米黃) (NBG22R)

⚫售價：2,580元

⚫來源地：日本

⚫名稱：Bruno Enameled Cast Iron Pot (BZK-FLG01-RD)

⚫售價：798元

⚫來源地：中國

無琺瑯塗層鑄鐵鍋

⚫名稱：柳宗理Tekki南部鐵器雙耳深鍋

⚫售價：1,950元

⚫來源地：日本

⚫名稱：Lodge Blacklock Triple Seasoned Cast Iron Dutch Oven

⚫售價：1,788元

⚫來源地：美國

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