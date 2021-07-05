消委會｜40款卸妝液安全令人滿意 水油混合性卸妝液整體表現最佳

卸妝液幾乎是女士們的必備用品，消委會測試40款專為卸除眼部化妝，或面部眼部同樣適用的卸妝液，發現兩款樣本雖然檢出可致敏防腐劑，但沒有超出內地和歐盟的限量要求，安全方面整體令人滿意。在卸妝效能方面，以水油混合性卸妝液樣本的整體表現最佳，近九成半樣本的評分獲4分或以上。測試中同獲5星總評的樣本，售價相差超過三倍，部分價格較高的樣本表現僅屬一般，顯示產品價格與質素沒有必然關係。

消委會今次測試40款不同類型的卸妝產品，包括19款水油混合性卸妝液、10款油性卸妝液和11款水性卸妝液，售價由48元至355元；測試項目包括卸妝效能、防腐劑含量、標籤資料和產品品牌是否提供環保回收服務。

水油混合性卸妝液整體表現最佳

綜觀3個類別的樣本，以水油混合性卸妝液的卸妝效能整體表現最佳，售價亦屬中等。19款水油混合性卸妝液樣本的卸妝效能指數介乎63.1至86.5，卸妝表現突出，所以全部總評獲4星或以上，當中9款更獲5星；油性卸妝液樣本的卸妝表現則較為參差，只有1款的效能指數達70以上。另有5款油性樣本卸妝效能指數介乎56.6至67.3，總評獲4星或以上，表現亦不俗。惟該類別有2款樣本的卸妝表現較為遜色，卸妝效能指數分別只有24.3和12.8，其中1款的每毫升售價(3元)更是眾多樣本中最高。

水性卸妝液卸妝表現最遜色

水性卸妝液則為3類樣本中卸妝表現最為遜色，除1款樣本的卸妝效能指數為76.2，其餘10款樣本的卸妝效能指數介乎2.7至10.1，所以總評僅得2至2.5星，表現令人失望。消委會提醒，水性卸妝液卸除防水防油化妝品的效能有限，或未能完全卸除化妝品，有機會堵塞毛孔或令其變得粗大，增加長暗瘡或油脂粒的機會。

消委會倡本地化妝品品牌提供回收服務

至於在40款樣本中，只有不足三分之一有回收計劃，消委會希望日後有更多本地化妝品品牌能夠提供回收服務，一起推動可持續消費。另外，9款樣本的包裝，包括產品瓶身、說明書和包裝紙盒，只提供日文標示，甚或沒有標示成分資料，消費者或未能知悉當中是否含有可致敏成分。另有7款樣本沒有標示任何有效期資訊，標籤資料欠理想。消委會促請供應商改善產品標籤。