消委會｜「較低脂」牛奶飲品總脂肪含量與「低脂」相差約一倍

不少人有喝牛奶習慣，以吸收鈣質及蛋白質。消委會測試市面40款牛奶及牛奶飲品，結果顯示各樣本衞生程度令人滿意，營養含量聲稱亦符合相關要求。不過，消委會提醒，樣本中的3大營養素，包括蛋白質、鈣質和脂肪含量有差異，特別「高鈣」產品，樣本之間的鈣質含量可相差近一倍。

40款樣本中，其中13款鈣含量達「高鈣」食物的水平，但樣本之間的鈣含量差距近1倍，由每100毫升含121毫克至239毫克。消委會呼籲消費者，選購「高鈣」產品時，應同時小心比較營養標籤。

高鈣牛奶飲品平均鈣含量較其他類別高逾半

在各類別的樣本中，發現高鈣牛奶飲品類別的平均鈣含量(178毫克)，較其他類別樣本的平均鈣含量高超過五成。消委會發現兩款日本牛奶樣本分別標示為「特選3.6」及「特選3.7」，有關聲稱實代表牛奶中的脂肪比例，但該兩款樣本檢出的總脂肪含量，分別是每100毫升4.0克及4.2克，比全脂牛奶類別樣本的平均值高8.1%及13.5%。

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而「低脂」牛奶飲品類樣本的平均脂肪含量為1.1克，「較低脂」牛奶飲品類別樣本的平均總脂肪含量則為2.1克。消委會說，雖然「較低脂」只是比「低脂」多了一個「較」字，但總脂肪含量與「低脂」牛奶飲品可以相差約一倍，提醒消費者選購時要留意。

3大營養含量與營養標籤不符

營養標籤方面，消委會發現「明治CP-meiji」的包裝上附有「含蛋白質」的營養素含量聲稱，但每100毫升只檢出2.1克蛋白質，未達到標示「蛋白質來源」聲稱、即100毫升含3克蛋白質的要求，檢出量亦較其包裝標示值少30%，超出規管容忍限，「滋味」的包裝上同時附有「高鈣」及「鈣的來源」2個營養素含量聲稱，易令消費者混淆，消委會敦促生產商從速更正產品的標籤資料「M&S Food」的鈣含量未達到標示「高鈣」的要求。相關樣本資料已轉交食安中心跟進。