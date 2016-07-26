消委會｜船期緊張 八成海外搬運難保準時送抵

本港近月出現移民潮，家珍敝帚均須依賴海外搬運公司托運離港。消委會針對15間聲稱可搬運至倫敦及多倫多的海外物流商，發現有11間聲稱在正常船期下，托運到倫敦需時25天至5個月；托運至多倫多方面，8間聲稱正常情況下需時5周至3個月。不過，消委會發現近乎全部物流商均指船期緊張，難以確保船期及保證依時送抵，只有兩成、即分別1間及2間物流商稱現時船期正常，可安排附運，餘下八成物流商有機會延誤多月。

消委會發現，由香港搬運到倫敦有10間物流商提供運送220立方尺、約40至50箱貨物的報價，費用介乎2萬元至5萬元不等，差距可達1.5倍。至於由香港運送500立方尺的貨物到多倫多，有6間報價費用介乎5萬元至13.4萬元，差距達1.6倍。另外，若貨物於運送期間損壞，只有約三成、5間願意承擔責任，但全部均為賠償額設定上限，更有物流商最多只會賠償500元。

數月船期延誤或令存倉費不菲

另外，即使大部分物流商已提供報價，但最終有機會衍生額外費用，例如若船期出現延誤，部分物流商會收取存倉費，直至貨物獲安排上船為止。消委會表示，5間物流商會將相關存倉費轉嫁消費者承擔，當中3間雖然稱由收貨日起首兩周至30天可獲獲免，然而船期延誤有機會長達數月，衍生的存倉費不菲；6間物流商則拒絕透露會否收取存倉費，資訊透明度欠理想。

部分加收上樓費或假日費

至於其他附加收費，消委會發現當地搬運公司或會收取額外「上樓費」。消委會發現，有7間物流商表示，在倫敦的合作物流商會就單位樓層收取「上樓費」，當中2間預設收費為1,600港元及50英磅 (約537港元)，2間會按貨物體積及單位樓層計算附加費，另有1間物流商只會把貨物送到貨車停泊位置附近，不會搬運上樓。而多倫多方面，4間物流商表明會收取相關附加費，餘下6間拒絕回答或不清楚會否額外收費。另外，有物流商會收取「假日費」，若安排周末或假日上門包裝收貨，有3間物流商明確表示會收取附加費，其中2間會收5,000元及3,000元，另1間則沒有說明金額。

消委會提醒，除比較海外搬運服務的收費外，亦要考慮船期、預計運送時間及商戶口碑等；若商戶表示船期緊張，應仔細查問船期延誤時的安排，例如會否衍生存倉費、所購買的保障會否受影響、可否安排到船期才上門收貨等。另外，消費者應留意目的地送貨地址是否可讓貨車直達門口、是否需要上落樓梯、有沒有電梯直達住宅單位等，並了解當地搬運工人會否因應情況而額外收取費用。而在作最終決定前，應細閱合約條款，如發現對消費者不利的條款，可要求更改或刪除，又或選擇其他較可靠的物流商托運貨物。

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