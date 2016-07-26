消委會｜DNA測試防癌存疑 預測兒童天賦亦非可靠

近年市面上出現各種基因測試服務，滿足消費者希望「未癌先知」或「防病於未然」，甚至用以預測兒童的行為和性格等，當中收費由數百元的單項測試至近10萬元的綜合檢測不等。消委會派員以顧客身分，向有關公司查詢服務詳情，發現不少公司提供的基因測試，仍有待臨床研究結果證明其可靠性，檢測結果存疑。消委會提醒市民，預測性的檢測有機會受多個基因或外在因素影響，甚至出現假陽性或假陰性等問題，建議消費者在進行基因檢測前須尋求專業醫護意見，以免浪費金錢，在出現誤診之餘，亦或增添不必要的焦慮。

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消委會續引述醫學專家解釋，有些遺傳性癌症基因測試，借分析存在於血液或尿液等不同體液是否帶有癌細胞基因變異的訊號，但並非適用於所有種類的癌症。對於部分種類的癌症，這類檢測指標性有限、意義不大，例如用於檢測乳癌的靈敏性相對較低。

對於針對兒童基因測試服務，就著天賦、行為、性格及自閉症傾向等方面提供檢測服務，有些甚至明言年齡低至0歲嬰兒已可接受檢測。消委會提醒，儘管基因對天賦、行為和性格等都有一定的影響，惟不能單憑基因測試結果便預測兒童未來的發展和成長，當中需要包括後天環境，例如家庭培育、社會文化、教育等質素等影響，孕婦更加不應以簡單的基因測試來判斷胎兒是否患有自閉症，甚至以此決定是否墮胎，做法危險。

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肥胖食物過敏不能單憑基因檢測結果判斷

此外，有部分服務供應商提供「營養基因檢測」，指能根據不同人的基因情況提供個人化飲食建議。消委會引述香港營養師協會指，食物過敏、肥胖和二型糖尿病等疾病，都不能單憑基因檢測結果作判斷。至於預防肥胖方面，即使基因測試預測為高風險的人，現時也沒有特別的預防策略或治療方法，需要以健康飲食和體能活動方式去預防。