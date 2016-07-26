消委會｜Staycation景觀不似預期 寵物住宿「認狗唔認貓」

疫情冰封跨境旅遊，「宅度假」(Staycation)成解渴之選，消委會亦隨之收到不同投訴，包括房間官網展示的海景變成商廈樓景、寵物度假卻「認狗唔認貓」、標示住宿方案不清晰等。消委會建議消費者，確認訂單前必須想清楚和查詢細節，核對清楚免生爭拗，保留訂單憑據，倘若實際住宿情況與訂單不符，可向酒店反映。

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消委會分享3個投訴個案，其中陳小姐投訴，在酒店A預訂最貴的高級海景頂層套房，預訂時再三確認套房設備及景觀才付款2,838元，收到確認文件亦印有與宣傳照一致的全海景景觀圖片，但入住日竟發現實際有2棟大廈擋住部分海景，查詢後發現原來酒店有4間同類景觀房間，職員指另外3間景觀相差無幾，且有其他客人入住，所以不安排她轉房，經調停後酒店安排退回一半訂房費用。

「Dogcation」帶貓入住收500元清潔費

寵主張太以1,299元預訂標榜歡迎寵物入住的酒店，冀與家人及愛貓歡度時光，但辦入住手續獲告知原來酒店只容許「Dogcation」(狗狗度假)，不歡迎貓隻入住，張太經多番斡旋才能辦理入住手續，繼續帶同愛貓入住，不過翌日被徵收500元清潔費。張太認為酒店以清潔費之名作罰款，大感失望。酒店向消委會解釋，已明確指出只允許犬隻入住，但張太堅持，故按條款因應特別情況需要額外清潔程序徵收清潔費。消委會建議張太考慮諮詢法律意見決定是否採取下一步行動。

另一投訴人李先生指旅行網站預訂標題欠清晰，同一標題以斜棟(/)符號標示1,400元的高層海景及悠閒住宿優惠，但原來高層海景不設餐飲優惠，悠閒住宿方案方有，他認為該網站把兩個不同住宿方案放在同一標題易令人混淆，雖無意追討損失，但向消委會要求代為反映不滿，消委會建議該網站改善免生誤會。

消委會指出，酒店在網站或旅行網站提供的資料，有責任提供清晰及準確房間資訊，若景觀或房間圖片僅屬參考性質，應在當眼處加以備註，而部分酒店近年才發展成寵物酒店，或有更嚴謹入住條款，消費者若攜同犬隻以外寵物亦應先查詢。