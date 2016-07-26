消委測試｜全數60款餅乾含基因致癌物 或影響男性生殖力

餅乾是都市人熱門的零食，但原來潛藏健康風險，包括含基因致癌物、高脂、高糖或高鈉等。消委會提醒消費者多加注意，可選擇果仁種子、新鮮水果、無添加水果乾等取代餅乾，亦不應該把餅乾類食品當作正餐，而進食餅乾時，也應檢視營養標籤、注意食用分量及期限等。

消委會測試市面60款預先包裝餅乾樣本，結果發現，全部樣本在加工過程中產生污染物，包括基因致癌物，當中逾七成半(46款)同時檢出3種污染物(環氧丙醇、氯丙二醇及丙烯酰胺)；另有八成半(51款)樣本屬高脂、高糖或高鈉。安全測試包括檢測樣本是否含有污染物環氧丙醇、丙烯酰胺及氯丙二醇。環氧丙醇在動物實驗中顯示有神經毒性、抑制生育能力及腎毒性；而丙烯酰胺亦會引致生殖及發育問題，兩者亦為基因致癌物(genotoxic carcinogen)，據食安中心定義，即可透過直接破壞DNA誘發癌症的物質。聯合國糧食及農業組織/世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會(JECFA)認為不適合釐定安全攝入基因致癌物，建議攝入愈少愈好。測試結果顯示，60款樣本均含環氧丙醇或丙烯酰胺，或同時含該兩種基因致癌物：當中只有6款沒有檢出環氧丙醇，而含量最高的為「福尚之品」梳打餅(圖1)，每公斤含逾3,900微克環氧丙醇。丙烯酰胺方面，僅5款沒有被檢出。4款一般餅乾和威化餅，包括「百邦」、「無印良品」、「Bancheta」及「Hokka」，以及3款克力架餅樣本包括「藍鑽石」、「Dare」及「合成」丙烯酰胺含量超出歐盟基準水平，一般餅乾和威化餅水平為每公斤350微克、克力架餅每公斤400微克，當中最高為「無印良品」夾心餅(每公斤含620微克(圖2)。

有樣本食八塊即超標

氯丙二醇測試方面，JECFA及歐洲食安局(EFSA)報告，長期每日攝取過量，會損害腎臟功能、中樞神經系統，及影響雄性生殖系統。JECFA及EFSA分別定出容許每日最高攝入量每公斤體重4微克，以及2微克；以體重約20公斤兒童為例，即建議分別為78微克及39微克。

測試顯示，只有4款樣本沒有檢出氯丙二醇：「LU」威化餅、「瑞士達維他奇亞籽藜麥味麥脆餅」、「Barilla Mulino Blanco」及「CRICH」克力架餅；含量最高為「Essential Waitorse & Partners」夾心餅及「美味棧」葡萄燕麥咸餅乾(圖3)，每公斤含2,000微克。以「美味棧」標示食用分量25克，即1袋3塊，進食分別15塊及8塊便會超出JECFA及EFSA建議成人每日上限；5歲男孩更每日僅食2塊即達EFSA建議上限。此類污染物在高溫加工處理過程中產生，消委會研究及試驗小組副主席雷永昌促當局參考歐盟做法，為同類製程的薯條、薯片、餅乾及克力架餅等，訂定基準參考水平。



八成半高脂、高糖或高鈉

「油鹽糖」成分方面，以每100克計算，33款樣本達到食安中心指引中的「高脂」食物水平，即每百克固體食物含超過20克總脂肪，當中「福尚之品」梳打餅每百克含41.3克脂肪最多，最低則為「么鳳士多」水泡餅，每百克含4.9克脂肪。13款餅乾屬「高鈉」，即每百克固體食物含超過600毫克鈉，當中最高為「Arnott's」克力架餅，每百克含1,090毫克鈉，成年人進食7塊，即超出世衛建議每日攝入上限的一半。27款樣本則屬「高糖」，最高樣本為「旺旺」威化餅，每百克含42克糖，進食一份食用量，即30克(半盒)會攝入12.6克糖，佔世衛建議每日上限(每日應少於50克)的約25%。

四成樣本標籤與測試結果不符

消委會指，5款樣本總脂肪含量高於標示值20%；8款飽和脂肪酸含量高於標示值20%；「BALOCCO」威化餅、「Göteborgs」及「AFC」克力架餅沒有標示反式脂肪酸；「Hamada Healthy Club」威化餅標示每百克含0克，但卻發現實際含1.36克，「森永」瑪利餅亦超出標示值逾九倍；7款鈉含量與標示值相差23.9%至56.3%；5款糖含量高於標示值20%；8款飽和脂肪酸含量測試高於標示，最嚴重為「YBC」克力架餅，超出聲稱近76倍。顯示四成樣本的標籤與測試結果不符，相關資料已轉交食安中心跟進。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，結果非常不理想，消費者依賴標籤識別食品，對有健康需要人士尤其重要，重申要均衡飲食，勿以餅乾取替正餐，也要謹遵「小食多滋味」法則，且大可選擇乾果等代替食品。

食安中心回應報告，經考慮不確定度等因素，認為其中涉及13個樣本的14個測試結果未有違反相關規例，中心正進一步跟進餘下涉及21個樣本的27個測試結果，如發現違規會採取適當行動。「美味棧」代理商表示，已聯絡生產商研究改善方法減少污染物，包括9月初更新及使用食安中心建議的油脂。「無印良品」生產商則表示，考慮引入改良油脂及可能使用新食品添加劑。



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