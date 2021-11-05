消息：兩電今日公布調整電費 環團料加幅達雙位數

近月國際燃料價格攀升，據了解，去年凍結電費的中電和港燈今日(9日)將公布明年電費調整幅度。根據兩電於2018年的預測，中電和港燈明年淨電費分別為每度電1.365元及1.446元，若按現時淨電費計算，需要加價12%及14.4%才達估算水平。世界綠色組織行政總裁余遠騁亦預計，將出現最少雙位數字的電費加幅。

燃料調整費每月計算 港燈已加七成

電費由「基本電費」及「燃料調整費」兩部分組成。今年全球燃料費持續增加，中電今年度的「燃料調整費」為28.1仙，但至今個月已增至35.4仙，升幅達26%；港燈則由17.4仙大幅增加七成，至29.5仙。由於有關費用為按月調整，而且實報實銷，因此實際上過去數個月市民已經在捱貴電，今年「凍結電費」實際已失效。

至於「基本電費」方面，則與營運成本、利潤及開支等掛勾。隨著兩電轉用更環保的發電方法，例如興建風力發電機，取替相對較便宜的燒煤發電，因此「基本電費」亦會相應增加。

余遠騁：兩電靠兩方案壓低電價

余遠騁今早於港台節目解釋，目前兩電主要靠兩個方案壓低電價，包括使用燃料價格調整條款帳的盈餘，即以往從市民收取的電費，扣除購買燃料後的金額，但余相信近月全球燃料費大增的情況下，兩電燃料盈餘已出現負數。其次為港府要求兩電設立的「電費穩定基金」，余遠騁估計現時有約10億至20億元儲備，但難以估計兩電會撥出多少以抑壓電價升幅。

余遠騁續指，改用再生能源是全球大趨勢，因此預計「基本電費」未來將會再增加，但基於毋需再購買燃料，料不會再受燃料價格影響。余亦指，政府不應再推出電費補貼，因為會導致用電量增加，建議針對基層提供補助。

去年兩電凍結電費報道：

相關報道：