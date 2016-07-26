新冠肺炎｜港增5宗輸入個案 包括3名機組人員

本港今日(10日)新增五宗新冠肺炎輸入確診個案，包括昨晚公布的四宗曾進入社區的初步確診。

⚫ #12376：57歲國泰貨機機師，屬於獲豁免檢疫人士，與太太、兩名兒子和外傭居住愉景灣海蜂徑蔚陽一獨立屋。他10月31日離港經杜拜前往德國法蘭克福，抵步後一直居住酒店，至上周六(6日)隨國泰航空CX2066從德國返港，經機場抵港檢測結果呈陰性，至周一(8日)遵從豁免檢疫規定於東涌北公園流動採用站採樣呈陽性，CT值約31至34、病毒量低，並驗出帶有L452R變異病毒株，但沒有帶N501Y及E484K變異基因。他沒有病徵，並曾於4月13日及5月4日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12377：30歲女外傭，懷疑「復陽」。她上月17日乘搭國泰航空CX906從菲律賓抵港，入住指定檢疫設施香港荃灣絲麗酒店，期間檢測六次均呈陰性，至周日(7日)完成強制檢疫後入住銅鑼灣香港珀麗酒店，周一(8日)再次檢測呈陽性，CT值大於30、病毒量低。她沒有病徵，並曾於7月6日及8月3日在菲律賓接種莫德納疫苗

⚫ #12378：29歲國泰貨機機師，屬於獲豁免檢疫人士，居住尖沙咀凱譽。他10月31日離港前往德國，上周六(6日)隨國泰航空CX2066從德國返港，經機場抵港檢測結果呈陰性，至周一(8日)遵從豁免檢疫規定於梁顯利油麻地社區中心採樣呈陽性，CT值約13至16、病毒量高，並驗出帶有L452R變異病毒株，但沒有帶N501Y及E484K變異基因，同日出現病徵。他曾於4月12日及5月18日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12379：15歲少女，懷疑「復陽」。她上月14日乘搭卡塔爾航空QR818從意大利經卡塔爾抵港，入住銅鑼灣皇悅酒店，接受六次檢測均呈陰性，至上周四(4日)完成檢疫後入住尖沙咀港威酒店，並於周一(8日)到梁顯利油麻地社區中心檢測呈陽性，CT值約27至29、病毒量低。她沒有病徵，沒有疫苗接種紀錄

⚫ #12380：34歲男機組，周一(8日)乘搭卡塔爾航空QR8340從卡塔爾抵港，經機場抵港檢測結果初時不確定，入住赤鱲角香港天際萬豪酒店，覆檢結果呈陽性，被驗出帶有N501Y變異病毒株。患者沒有病徵，曾於3月9日及30日在卡塔爾接種復必泰疫苗

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