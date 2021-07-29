消息：退休後專注公益事業 李嘉誠不參與選委戰

選舉委員會的分組選舉將於下月舉行，提名期則於今日結束。據了解，長和系資深顧問李嘉誠不會競逐選委，意味他在來屆特首選舉中沒有提名及投票權。消息指，外界毋須期望李嘉誠參加選委，而李於2018年退休時，已表明只繼續公益事業。選舉事務處於昨日新收到80份候選人提名表格，包括自稱屬中間派的狄志遠以社福界參選。



李嘉誠及兩名兒子李澤鉅與李澤楷分別於不同界別取得選民資格，曾任多屆選委的李嘉誠在政商界一向是重量級人物，過去曾多次表態支持當時的特首候選人，如董建華、曾蔭權、唐英年，至本屆就改稱支持中央信任的人選，不過亦透露會支持「女媧補天」。有消息指他退出選委之爭，而現任長和系主席李澤鉅本身是政協常委，料以當然選委出任。



狄志遠指提名難尋

選委會目昨晚指總共收到993分個人提名表格，以及39分團體提名表格。新思維主席狄志遠昨到社署報名參選社福界選委，他表示原本打算派多人出戰，惟為了查找合格提名選民，已用了一半提名期去「查冊」，多個合資格社福機構稱為免牽涉政治而拒絕提名，最後只取得9個提名，冀其他黨員別浪費時間。

其他界別亦有人報名，包括港大深圳醫院院長盧寵茂亦於昨日到政總交表，盼參選合併後的醫學及衛生服務界；建築、測量界、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓昨陪同業界，提交15人參選名單。