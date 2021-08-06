消費券禁收手續費 不設最低消費 陳茂波：違者有跟進

電子消費券首期2,000元到手一星期，財政司長陳茂波形容市面呈現久違了的熱鬧氣氛。就曾有商戶向使用消費券的顧客作額外要求，包括收取手續費或設最低消費等，他表示措施不容許有關做法，如有違規，儲值支付工具營運商或消費者委員會等將跟進。他又提到，電子消費券除讓市民受惠及提振經濟，還有推動電子支付廣泛應用及發展之目的。



陳茂波在網誌上載與消委會，以及批發及零售界立法會議員邵家輝合拍的短片，陳茂波、消委會總幹事黃鳳嫺「粉墨登場」，以輕鬆小故事形式解釋使用消費券不存在最低消費要求，也不容許額外收費，儲值支付工具營運商或消費者委員會等將跟進違規情況，並提醒消費者「睇貨價、睇支付、睇單據」以精明消費。



儲值支付平台商戶增逾4.8萬個

陳茂波指出，首批消費券發放後，過去一周無論在茶餐廳、酒樓、商場甚至逛街時，都感覺人流明顯增加，部分地方甚至是人頭湧湧，餐廳訂位也不容易，市民反映心情也更愉快；而商戶則「旺丁又旺財」，消費者明顯「疏爽」，部分更加碼消費，他認為消費券成功讓市民普遍受惠及提振經濟兩個目的。他另外提到消費券作為推動電子支付的第三個目的，截至7月底，4家儲值支付平台合共新增逾220萬個消費者帳戶，商戶帳戶也增加了超過4.8萬個，指大部分平台交易大致暢順。

消費券發放後，工展會購物節是首個大型展覽，一連3日展期昨日最後一天，有參展商指近九成市民也使用消費券付款，生意較預期好，有展商表示，每天生意額也逾5萬元，相信主要受消費券帶動，料可「清貨」。有入場購物的市民表示，基本上第一期消費券已花光，並另外「貼錢」消費，在展會中花了約4千至5千元。工展會去年受疫情影響取消實體展，今年首在夏季及於亞洲博覽館舉行展銷會。主辦單位廠商會指，截至昨午5時，入場總人次超過5萬，總銷售額近6,000萬元，較預期好。