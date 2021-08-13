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消費券限期前未完成登記 部分原因可獲特別安排
7 小時前
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消費券限期前未完成登記 部分原因可獲特別安排

消費券計劃登記期上周六結束，仍有逾28.8萬人未登記。政府提醒已進行電子登記並選擇上載身份證複本作身份認證的市民，需在今日或之前在消費券計劃網站上載身份證複本，以完成登記。
 

政府發言人表示，部分登記人因不同原因，例如提交資料有誤，或沒有在書面登記表格附上身份證複本等，早前遞交的登記未獲進一步處理。因應這些人或未能趕及在登記期結束前重新登記，政府作特別安排，容許他們在本月31日或之前到位於旺角始創中心17樓的消費券秘書處提交書面申請。但如果是不符合領取資格或從未提交申請的市民，這項特別安排並不適用。

發言人又提醒，需要上載身份證複本作身分認證以完成電子登記的市民，如果未能按要求今日之前上載身份證複本，亦可透過這個特別安排重新登記，但每名合資格的登記人只可在今日至31日期間，透過書面表格重新登記一次，經核實資格後，一般會在下月中收到登記結果短訊通知，並在10月1日獲發放第一期2千元消費券。(查詢熱線：1850000) 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/消費券限期前未完成登記-部分原因可獲特別安排-280457
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