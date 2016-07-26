電子消費券｜陳茂波：可用於交通盼人人受惠

財政司司長陳茂波表示，5千元消費券擴闊至可用於交通費，是聽了市民和立法會議員意見，社會失業率仍偏高，支援經濟能力較差市民。他說，過去一年多以來，社會面對暴力事件及疫情，失業率高，每個人的環境不一樣，因此希望兼顧到各人需要，認為今次的調整合適。

陳茂波出席港台節目時表示，消費券發放會按不同儲值支付工具，分兩或三期發放，是參考了海外做法，希望在一段時間內，持續促進消費，所以才分期發放。如果選用八達通，就會分3期發放，首兩期各2,000元，最後一期發放餘下1,000元。他指，其他3款支付工具，容許在5個月內用完5,000元，八達通就讓市民在7個月內使用4千元，再取回餘下1,000元的消費劵，希望提供更多選擇給市民。他又指，電子消費券其中一個目標是推動電子支付覆蓋率，又謂本港今年首4個月電子支付及網上銷售總額雖按年增長逾五成，但只佔全港總零售額7%，仍然偏低，須追上時代。

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲就表示，八達通最後一期發放的1,000元，當局不會限制市民如何使用，亦不設使用限期，相信大部分市民仍會用於本地消費，也沒有太大誘因套現；假若市民購物後退貨，一般情況下會退回消費券而非現金，若果期限即將屆滿，將獲發一張特設使用期限一個月的消費券。