消費券60萬份申請未完成 補交限期延兩周辦事處周六加開

不少長者未能如期領取首輪2,000元電子消費券，為解決問題卻「搞到一頭煙」，昨日繼續有大批長者到旺角始創中心的消費券辦事處查詢，人龍高峰時逾數百人「排到出商場外」。當局加派人手處理，並在延長補交資料的兩周期間，延長服務時間，包括周六辦公及辦公日的午膳時間亦照常處理個案。財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲昨透露，約60萬份申請因各種原因，未能領取消費券。



辦事處連續兩日大排長龍，人龍一度伸延至始創中心外一段西洋菜南街，當中主要為長者。有排隊市民指，根本不知道填錯甚麼資料。當局加派人手處理市民查詢，辦事處門口亦放置收集箱，讓市民直接重新交表，並派職員為市民核對表格。

有聽眾昨晨致電電台訴苦，鄧婆婆斥措施「煩到啲老人家病咁濟」；葉先生為替母親領取消費券一星期內先後到辦事處3次，每次都有不清晰地方及輪候2小時。張小姐則指出家中長者不知道八達通長期沒有使用已失效。民建聯立法會議員葛珮帆指，昨各區辦事處電話響個不停，憂慮官方秘書處未必能應付所有查詢。民主黨區議員朱子洛指，有用書面登記的市民，填寫了家居電話致無法收取短訊，批評政府讓不懂用電子器材的市民用書面登記，卻又要求收手機短訊，做法矛盾。

王學玲指，總共收到690萬個登記，而於8月1日及9月1日合共630萬人成功領取首期消費券，其餘60萬個登記因不同原因未能領取，包括不合資格、欠缺簽名、沒有附上身份證複本、未正確回答在港聲明、錯誤輸入支付工具帳號等，亦可能有重複登記，因此未知涉及多少名市民真正未領取消費券。

她補充，有數千個書面申請提供的電話無法接收短訊，曾致電通知有關人士，但若向數百萬人均以致電通知會花時間，亦擔憂有電話詐騙風險。