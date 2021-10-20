消費報告獎｜2000中學生參與 消委會主席讚學生緊貼疫下消費變化議題



「第22屆消費文化考察報告獎」今頒獎，今年吸引653隊、逾2,000位來自全港59間中學的學生參加。消委會主席林定國讚揚參賽學生緊貼疫情下，催生的多元化消費模式相關議題，主禮嘉賓教育局常任秘書長李美嫦亦指，今屆不少學生作品以疫情下的消費行為作為研習題材，；部分更能從中體現「環保」、「珍惜」、「關愛」等正面價值觀，實在值得欣賞。

考察線上消費權與責

最佳選題獎高級組冠軍由天主教母佑會蕭明中學憑考察弱能人士與監護人找尋牙科服務的消費處境奪得；初級組則由香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學，憑考察「IG Shop」線上消費買賣方的需求及責任等奪得。另外主要獎項得獎學校包括香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學、中華基金中學、協恩中學、迦密主恩中學、華英中學、迦密主恩中學、德蘭中學、真光女書院及英華書院。

獎金可達5000元

「報告獎」分初級組及高級組，各組分別設有冠、亞、季軍，最佳選題獎、最佳表達方式獎，以及最佳創意媒體奬。獲頒冠、亞、季軍奬項的隊伍，分別獲得5,000元、3,000元及2,000元獎學金；最佳選題獎及最佳表達方式獎，則各獲1,500元獎學金。而自第19屆起，增設「可持續消費創意設計」主題奬，當中包括最卓越設計獎、最佳實踐獎，以及最創新意念獎，主題獎獲頒最卓越設計獎的得獎隊伍可獲得5,000元獎學金；最佳實踐獎及最創新意念獎的得獎隊伍，則各獲2,500元獎學金。

22年吸逾八萬學生參加

報告獎自1999年以來，累計參與中學增至368間、共吸引超過80,000位學生參加，為青少年提供主動學習的平台，透過對特定消費議題的深入考察、探討和反思，建立正面的消費價值觀。來屆23屆「報告奬」的詳情將於下月公布。