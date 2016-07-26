消費爭議｜接379宗涉電子消費券投訴 收兩次錢三周後才退款

兩期電子消費券8月1日及本月初先後發放，消委會截至本月初，共接獲379宗相關投訴，而僅約31宗錄於第二期消費券發放後；當中有市民投訴被重複扣帳近700元，但商戶及支付平台卻互相推搪，擾攘大半個月才獲退款。

投訴當中，涉電子支付平台服務佔逾四成；涉第二期投訴中，則僅7宗直接與支付平台有關，主要涉退款、客戶服務未如理想。消委會總幹事黃鳳嫺表示，相信各方已汲取第一期消費券發放和使用經驗，運作較順利，但亦指出仍有商戶徵收附加費或要求最低消費，會方會繼續跟進。

其他投訴方面，市民李小姐於消費券發放首日到食肆用膳並以消費券結帳，電子支付程式顯示已扣減691元，惟職員卻指未有收據列印，即表示未收到，又解釋或因消費券發放首日網絡較為混亂，遂要求再次付款。李小姐翻查發現重複扣帳，查詢後支付平台與餐廳卻互相推搪。她向消委會投訴，經調停後直至同月23日才收回消費券退款。



消費券買積分換電視失敗只退積分

另外，消委會接獲涉及退款安排不公的投訴。黃先生以700元消費券購買商戶14萬積分，連同家人額外用1,943元消費券，擬選購一部智能電視，惟直至送貨日才獲告知缺貨。黃要求先退款另行選購，家人雖獲退回1,943元消費券，他自己卻只獲退回積分，不滿安排，向消委會投訴後才獲退回700元至消費券戶口。

對於使用消費券購物後的退款安排，消委會表示曾向4間電子支付平台查詢，如交易雙方同意退款，支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK表示有關款項會直接退回平台的消費券戶口，八達通則解釋因運作模式不同，退款安排會由商戶及消費者協商決定。



消費爭議｜接379宗涉電子消費券投訴 收兩次錢三周後才退款