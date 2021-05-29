消費者注意｜美研究：半數美加化妝品含有毒化學物PFAS

美國一項周二公布的最新研究發現，在美國和加拿大出售的化妝品中，半數以上可能含有一種有毒工業化學複合物，恐造成嚴重健康問題，包括癌症、嬰兒出生體重不足等。

美聯社報道，印第安納州聖母大學(University of Notre Dame)檢測逾230種常用化妝品，發現56%的粉底液及眼妝產品、48%的唇膏產品，以及47%的睫毛液含有氟(fluorine)，表示產品含有全氟/多氟烷基物質(Per/Poly fluoro alkyl substances，簡稱PFAS)，即用以製造易潔鑊、地氈等多種日常用品的化學物質。

只有一款標示成分

研究發現，PFAS含量最高的產品包括防水睫毛液(82%)及不掉色唇膏(62%)。研究員進一步檢測29種氟濃度較高的產品，發現產品含有4至13種特定的PFAS化學物質，但只有一款產品將PFAS列入其標示成分，在產品標籤上展示。

美國食品及藥物管理局(FDA)發言人表示，不評論個別研究報告。FDA官網指，現有數項關於化妝品含有化學物的研究，已公布的研究發現，相關化妝品的化學物含量極低，不足以損害使用者健康，濃度水平由約1 ppb (parts per billion)至100以上ppm(parts per million)不等。

代表業界的個人護理產品委員會表示，如乳液、指甲油、眼妝產品及粉底等，成分可能包括少數PFAS化學物質或產品含有低濃度的PFAS，而這些化學物用於產品持久性和質地方面，其使用符合FDA安全標準。

對環境造成污染

聖母大學物理系教授兼上述研究的首席研究員Graham Peaslee指出，相關的化妝品含即時與長遠的健康風險，「PFAS屬具持久性的化學物，當它進入血液，便會留在血液裡並累積」。研究並沒說明哪些化妝品牌含有PFAS，Peaslee表示，研究發現濃度由數個ppb至數千ppm不等，數千ppm濃度「令人憂慮」。他指，製造及廢棄過程中，PFAS也會對環境造成污染。

美國國會考慮廣泛立法，為飲用水含有某些PFAS化學物質設定國家標準，並清潔全美各地受污染的場所，包括發現PFAS濃度高的軍事基地。美國一群跨黨派的聯邦參議員也在此時推動法案，禁止在化妝品等美容產品中使用PFAS。之前有醫學研究顯示，PFAS與多種病症有關，包括部分癌症、免疫系統減弱和嬰兒出生時過輕等。

推動法案的民主黨參議員Richard Blumenthal說：「PFAS一點也不安全、沒有好處。這些化學物是光天化日下大家看不到的危險物質，民眾真的每天都塗在臉上。」