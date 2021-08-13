消防處料明年1月推中式步操 處長：愛國愛港內化於心外踐於行

消防處長梁偉雄接受《鳳凰衛視》專訪，確認消防將成為首個全面推行中式步操的紀律部隊，預計明年1月全面實行。梁偉雄表示，於上月26日開始新入職的消防員都會學習中式步操，冀提高新人國家觀念，目標將愛國愛港達至「內化於心外踐於行」。梁透露，消防處正製作一系列有關憲法、《基本法》及《國安法》的教材，作為入職的基礎訓練及在職培訓，確保所有人員擁有正確國家安全意識和守法觀念。

梁偉雄表示，消防處前線人員是接觸新冠病毒的高危群眾，因此處方一直以多措並舉的方式鼓勵員工接種疫苗，目標接種率達至100%，並強調消防的防護裝備充足，擁有超過9個月存貨。另外，梁偉雄重申《國安法》成效立竿見影，在反修例示威期間，與聚眾活動有關的火警緊急召喚數據有逾2,000宗，而在《國安法》實施後至上月只有8宗，認為香港真正可以重新出發。

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