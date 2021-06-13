拯救生命｜消防處推網上資訊平台 顯示逾900部除顫器位置

消防處今日正式公布「AED 睇得到 用得到」計劃，並推出「AED搵得到」網上資訊平台，期望透過逐步增加便利公眾取用的自動心臟除顫器(AED)及提供相關參考資訊，讓巿民在遇到緊急情況時，更容易找到除顫器使用，拯救生命。

作為計劃的牽頭者，消防處由今年5月起在全港超過100間消防局及救護站外設置供公眾人士緊急使用的除顫器，並在超過600輛備有除顫器的消防處車輛張貼「AED」的標示協助推廣。

平台提供900部分布各區除顫器資料

處方於今日推出的「AED搵得到」網上資訊平台，提供由各參與政府部門及機構自願提供、超過900部分布在全港不同地區的除顫器資料，包括位置、數量、可供使用時段等。公眾可透過手機、電腦或其他流動裝置的瀏覽器取得資訊，無需下載任何應用程式、軟件或預先登記。參與機構亦可隨時登入資訊平台更新資料。

「AED 睇得到 用得到」計劃首階段的參與單位包括醫療輔助隊、香港機場管理局、香港鐵路有限公司、香港賽馬會、香港迪士尼樂園度假區、東華三院、嗇色園、博愛醫院董事局、仁濟醫院董事局、香港紅十字會、香港聖約翰救護機構、香港科技大學、華懋集團、南豐物業管理、新世界物業管理有限公司、第一太平戴維斯物業管理有限公司、啟勝管理服務有限公司等。