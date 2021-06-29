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涉「穿櫃桶底」逾2400萬元 板前壽司前經理判監80個月
8 小時前
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穿櫃桶底板前壽司偷竊
涉「穿櫃桶底」逾2400萬元 板前壽司前經理判監80個月

連鎖日本餐廳板前壽司前會計部經理於逾10年前，涉偽造銀行存款單挪用公款逾2,400萬元，遭公司發現後潛逃內地，於2016年聲稱為照顧兒子返港，公司於2019年就事件報警。前經理承認6項偷竊罪，昨於高等法院被判監禁6年8個月。

被告唐智靈(50歲)案發時受僱於板前壽司任會計部經理，案情指，被告在2005年4月至2007年9月，藉詞擅自到公司的6間分店，先後680次收取每日營業金額，每次由350元至5.3萬元不等，合共超過2,400萬元。公司的核數師於2007年7月要求被告交出所有會計文件，3個月仍未交出文件，被告於同年10月2日午膳後失去聯絡，疑潛逃至內地。核數師之後發現被告有大量偽造銀行存款單，懷疑有人虧空公款。被告於2016年返港，公司於2019年3月報案，警方同年7月拘捕被告。

辯方求情指，被告備受財政壓力，更沉迷賭博，經常到澳門賭場賭錢，欠下巨債才犯案。法官指，雖然被告稱已感到後悔，惟長時間屢次犯案，嚴重違反誠信，涉巨額款項，形容偽造帳目的行為「絕對可恥」，幸未對餐廳造成影響。考慮到被告認罪，法官就6項偷竊罪分別判處被告4個月至6年，大部分刑期同期執行，共囚6年8個月。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/涉「穿櫃桶底」逾2400萬元-板前壽司前經理判監80個月-274001
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