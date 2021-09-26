涉不小心駕駛楊明推翻認罪 官准重新答辯

藝人楊明去年8月駕駛平治私家車，在山頂馬己仙峽道失事撞壆，他早前承認不小心駕駛、門窗玻璃透光度不足兩罪，而拒絕提供血液樣本罪則不成立，但辯方其後以提供錯誤法律意見為由申請推翻認罪答辯獲批，律政司不滿法庭決定要求覆核，同時覆核被告拒絕提供血液樣本罪脫的裁決，兩項申請今日(21日)在東區裁判法院遭駁回。

裁判官鄧少雄將案件押後至12時再訊，屆時被告將就兩項控罪重新答辯，期間暫准保釋。辯方透露，被告擬重新認罪，並會再作求情。

官：警若引法例便可解決

裁判官於覆核裁決提到，被告早前已表明會再度認罪，但律政司堅持覆核只會令案件淪為學術議題，認為毫無意義。至於拒絕提供血液樣本脫罪的覆核，裁判官認為控方未能成功舉證，案中三名證人作供均指被告案發時神智不清，因此接納辯方陳詞指，被告或因此而無法回應警方要求。

裁判官亦提到，警方可引用《道路交通條例》第39C條，要求沒有能力同意抽血者，在醫生認為合適下進行抽血，但警方在案中沒有引用相關條例，如有便可解決問題。

39歲被告楊明，原名林明樂，被控於去年8月8日，在瑪麗醫院急症室內，沒有提供樣本以作檢查呼氣測試，雖有合理辯解，但在警長47357要求提供血液樣本作化驗時，無合理辯解而沒有提供該等樣本；同日在香港半山馬己峽道(西行)近燈柱37716，在道路上不小心駕駛車輛登記號碼為MY686的私家車；以及該私家車的窗門曾被增補，以減低其安全玻璃的透光能力。

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