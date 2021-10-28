涉以性愛片勒索女子200萬元 2男判囚6年1個月及5年7個月

一名女子遭兩名男子以性愛片段及照片勒索200萬元，今日該兩名男子在區域法院分別判囚6年1個月及5年7個月。法官祁士偉判刑時斥責兩名被告，從女事主身上勒索大額款項，當女事主繳付200萬元後，被告仍保留性愛片段，有潛在繼續勒索女事主的可能性﹐使女事主飽受摧殘與折磨，對她的行為殘酷、具侮辱及欺壓性，屬加刑因素。

案情指，女事主X被兩名男子被告以10年前的裸照及性愛片段威脅，並在前年7月31日至去年1月2日遭勒索200萬元。2名被告早前在區域法院裁定一項勒索罪罪成，另首被告被控一項欺詐罪成。同時，法庭就此宗勒案下令，任何人禁止發布或廣播任何可能會致使公眾識別受害人身分，包括姓名、地址、職業、犯罪行為的地點、及識別被告與受害人的關係等資料。

女事主哽咽：當時年少無知

早前女事主在屏風後供稱，她曾與首被告拍過一兩次性愛片段，純粹作私人用途，更一度哽咽指當時自己年少無知，沒想清後果。

女事主前年收到由次被告寄出的勒索電郵，擔心片段會被公開，摧毀多年來在公司建立的形象，遂於去年1月2日，由代表律師相約兩名被告在律師樓會面，並將已標記的200萬元現金放在會議枱上，兩名被告在律師樓內被捕，其後首被告的背囊裡檢獲多一枚USB，內含有舊的性愛片段以及新的影像。

相關新聞：