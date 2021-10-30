涉偷呃阿婆樓契騙按揭 警拘兩男起回600萬

警方日前偵破一宗涉及樓宇按揭騙案，一名81歲婆婆疑遭59歲男友人偷取樓契，然後將樓契交予另一名26歲同夥，並找人冒充婆婆向財務公司申請樓宇按揭貸款，騙取600萬港元。警方上周五(10月29日)拘捕案中兩名男子，並起回約600萬元涉案款項，兩人涉洗黑錢、行使偽造文書及串謀詐騙。冒充婆婆的婦人仍然在逃，警方正調查她的身份，不排除更多人被捕。

警方財富情報及調查科署理總督察宋家煒表示，警員調查洗黑錢案期間，留意到報稱無業的楊姓男子戶口有可疑交易，指他在上周四(10月28日)存入一張面值599萬元支票，並致電銀行要求翌日以現金方式全數提取，警方認為金額與其收入及背景不相稱，懷疑此筆巨款是犯罪得益。

經過深入調查，警方發現該支票與一宗樓宇按揭有關，涉案物業位於大角咀，市值約1,000萬元，惟持有物業的81歲女事主並無申請按揭貸款。探員查詢下，女事主稱自己在今年年中透過朋友認識59歲李姓男子，她曾在對方上門探訪時，向其透露重要文件存放位置，之後再沒有檢查是否仍存置妥當，直至警方聯絡受害人再檢查後方知文件不翼而飛。

宋家煒表示，相信姓李男子偷取樓契後交予同夥的26歲姓楊男子，楊男於10月25日連同一名假扮女事主的女子，手持女事主的樓契向財務公司和律師樓申請樓宇按揭，成功申請約600萬元按揭貸款。款項以支票形式存入銀行，並打算於上周五以現金方式全數提取。

警方得悉後上周五在中環一間銀行附近埋伏，在楊男到銀行提取現金後將他拘捕，在他的背囊內起回全數599萬元款項，以及一批文件和印有女事主姓名的假身份證。姓楊男子涉洗黑錢、串謀詐騙和行使偽造文書，被暫控一項串謀詐騙，案件今日在東區裁判法院提堂。警方同日亦在深水埗以涉嫌串謀詐騙拘捕姓李男子，須被扣留調查。至於假扮女事主的女疑犯仍然在逃，警方稱會調查她的身份，不排除更多人被捕。 警方表示，今次是單一案件，但提醒市民須妥善保管個人資料，包括身份證明文件，切勿向陌生人提及自己一些重要資料，包括財產、貴重物品或物業樓契存放位置，亦要把這些物品妥善保管。

律師：可作低額按揭將樓契存銀行

樓契是物業重要文件，怎樣妥善保存亦是很重要的學問。律師林浩軒表示，正做按揭的樓契在還清貸款前會抵押在銀行，所以毋須擔心。至於還清按揭贖回樓契後，則建議存放於銀行保險箱，年費介乎1,000至2,000元。不過，現時銀行保險箱長期供不應求，加上樓契文件隨時多達兩、三箱，未必夠位放入保險箱內。林浩軒指，即使只租到細保險箱，亦建議把有親筆簽名的正本文件，例如轉讓契、買賣合約以及按揭契存放在內，「因為律師樓處理買賣樓宇相關工作時，最主要看你能否出示有關親筆簽名正本文件，尤其是轉讓契。如果被人取走，的確有機會成功被人冒認為業主。」

林浩軒又指，如果業主有十箱八箱樓契文件，放在家中儲存困難，在現時低息環境下，可考慮向原有銀行加按借取小量借貸額，把樓契繼續存放於銀行也不失為一個選擇。至於可否把樓契放在律師樓，他指是較少見的做法，費用亦較高。把樓契存放家中雖可省成本，但必須小心保管，除不要隨便讓別人知道擺放位置，亦要避免文件弄濕和蟲蛀。

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