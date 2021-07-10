涉偷貓後上門求貓主撤訴 無業婦上庭再涉偷拍當值律師主任

無業婦人被指日前於深水埗偷了一隻日本短尾貓，被捕後獲警方擔保，誰知她涉嫌找貓主道歉並要求貓主撤銷起訴，所以而再被捕。婦人否認盜竊及妨礙司法公正兩罪，原定今西九龍法院受審。曾宗堯暫委裁判官最終決定擱置原定3日的審訊，並把案件押至本月29日再訊，以待當值律師辦事處確認能否派律師代表，並預留8月18日作審前覆核，期間被告續准保釋。

案件原定於今早9時半開審，但被告遲到，到庭後又表示自己沒有律師代表，以及身體不適，曾官就決定暫時休庭，讓被告到當值律師辦事處尋求當值律師協助。

被告3次找當值律師但不獲理會要投訴

至中午再開庭時，當值律師辦事處主任上庭代表被告，指今日暫時無法安排律師，並透露曾遭被告偷拍。被告稱自己曾3次找當值律師但不獲理會，要投訴他。曾官指這並非影相理由，又直斥被告「自把自為」，要求被告立刻刪除照片，又，法庭不會處理她的投訴事宜，今次不打算追究事件，但警告她法庭範圍內嚴禁拍攝。

官：被告希望以5,000元請律師是不切實際奢望

被告聆訊期間多次打斷曾官及控辯雙方對話，曾官批評被告的行為無禮貌，提醒她應等待法庭指示才發言，又形容被告希望以5,000元聘請律師是「不切實際的奢望」，強調她面對的控罪可判處監禁式刑罰，勸喻她面對現實，認真看待審訊。

被告下次再遲到或考慮撤銷其擔保

曾官最後對被告說，若身體不適，今日應到診所接受治療，下次聆訊時向法庭提交相關醫療證明。針對被告今早遲到一事，曾官就指被告不遵守與法庭的承諾，若然下次再次發生相同事件，法庭有可能會考慮撤銷其擔保。

49歲被告李月霞報稱無業，控罪指她於今年1月16日，在深水埗汝州街140A號地下外，偷竊屬於事主Khanam Meher Nizer的一隻淺啡色日本短尾貓。她另被指於同月18日，在同一地方游說事主不再追究上述偷竊案。