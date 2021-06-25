涉冒警逼14歲女童口交 男商人認罪候判

一名27歲男商人經社交媒體認識一名14歲少女，並訛稱自己為警務人員，其後得悉少女的男朋友曾犯事被捕及少女打算離家出走，該名冒警的商人涉帶少女到酒店要求她進行口交，被控冒充公職人員及非禮罪兩項罪名，他今日於區域法院承認兩罪，還押至8月11日判刑，以索取其心理報告。

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案情指，27歲被告陳栢傑透過社交媒體認識14歲少女，並以假名訛稱自己是高級督察，以前曾與由西九龍總區指揮官陶輝負責的速龍小隊一同工作，數月後，14歲少女因想打探其男友被捕的消息而聯絡被告，兩人在Telegram上聊天，被告邀請少女見面但被拒絕。

到去年10月31日，14歲少女向被告透露想離家出走，被告遂陪同她到酒店。被告在酒店房間內要求女童進行口交，她最初不願，但因為被告提高聲量，而且房間內只有他們兩人，女童不知被告會如何對待她，故最終服從。被告承認假冒香港警務人員，並於旺角砵蘭街維多利亞酒店一房間內猥褻侵犯女童。