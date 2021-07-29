涉刑毀6普通話教育中心涉過千萬債款 8男被捕兩人僅16歲

一個連鎖集團上月有6間普通話教育中心被人淋紅油，以及被貼上追債紙條。警方破獲一個收數集團，拘捕8名中國籍男子，涉及過千萬元債款，其中2名被捕者年僅16歲。

用偷竊所得7人車撞毀分校鐵閘

西九龍總區警司鍾雅倫表示，警方上月22日晚上接獲報案，指6間分別於中環、荔枝角、將軍澳、紅磡及荃灣，同屬一個集團的普通話教育中心，差不多在同一時間被人淋紅油及貼上「收數」字條。直到本月3日凌晨，該集團另一間位於九龍塘的分校亦被人破壞。有人利用偷竊所得的7人車撞毀該分校的鐵閘，然後逃去。

1人被控刑毀判囚7個月

西九龍總區重案組接手調查，經翻查大量閉路電視及情報搜集，鎖定一個有黑社會背景的收數團伙，先後拘捕8名年齡介乎16至30歲的中國籍男子。警方相信已拘捕集團的骨幹成員，其中1名被捕人已被控刑事毀壞，日前已在法庭上認罪，判囚7個月。其餘被捕人獲准暫時保釋，需於下月初回警署報到。警方的拘捕行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

暫看不到教育集團有向「大耳窿」借錢

鍾雅倫指暫時看不到該教育集團有向「大耳窿」借錢，但相信教育集團的負責人與其他人有金錢糾紛，才引來有黑社會背景的人士收數。他又指，近日在西九龍區發生涉及收數的刑事毀壞案有上升趨勢，由6月的32宗，上升至7月的51宗，升幅近6成，強調任何人只能從合法途徑收債，警方會嚴厲打擊非法收債行動。他又指在今次案件中，留意到有集團利用未成年人士犯案，強調若有任何人犯法，即使未成年亦需承擔法律後果。

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