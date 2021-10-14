涉國慶日黃大仙燒國旗 49歲無業漢落網

一名49歲報稱無業的男子，涉嫌十一國慶日燒毀國旗，被警方以涉侮辱國旗、刑事毀壞及縱火罪名拘捕。

同時追緝一名約30歲男子

東九龍總區重案組第一隊總督察劉浩德表示，當日及翌日接獲報案，分別指黃大仙橫頭磡邨富美街及慈雲山毓華街有28支國旗被人焚燒及損毀，警方隨即展開調查，並翻查大量閉路電視及根據市民資料，結果追查兩名男子，今日在黃大仙區拘捕了一名49歲男疑犯，現時被扣留調查，同時追緝另一名約30歲男子，相信他們是共同犯案，至於犯案動機仍在調查中。

警方強調，國旗是國家象徵，代表國家尊嚴、統一和領土完整，香港作為國家的一部分，有保護國旗的利益，根據國旗及國徽條規第七條，任何人如故意以焚燒或毀損國旗、國徽等，即屬犯罪，一經定罪最高可罰款5萬元及罰禁3年，如涉刑毀及焚火罪可監禁10年及囚終身，呼籲市民切勿以身試法。

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