涉屯門殘殺老翁 青年被控謀殺周五再訊

屯門7旬老翁上周四(5日)深夜被殘殺，在涼亭內身中多刀倒臥血泊氣絕亡，警方接報後在附近拘捕雨中跑步的30歲男疑犯，並在其背囊檢獲斧頭、軍刀及摺刀。警方早前落案起訴疑犯謀殺，今日於屯門法院提堂，裁判官將案件押後至周五(13日)再訊，期間被告須還柙警方看管。

30歲被告萬日林被控一項謀殺罪，控罪指稱他於今年8月5日在屯門海珠路遊樂場的涼亭內謀殺70歲男子張國炎。

疑犯無精神病紀錄

警方上周交待案情透露，疑犯和死者同為屯門居民，但互不認識，案發時死者從巴士下車回家，途經涉事涼亭時遭襲擊喪命，面部及頸部有多處數厘米至十數厘米的傷痕，部分深及見骨。警員在附近發現一名男子雨中跑步，遂起疑追截，對方拔腿就跑，警員追捕期間一度擎槍，最終將他制伏，並在其背囊搜出多把利器。警員另在鄰近公廁發現大量血跡，懷疑是疑兇自殘造成。

警方初步調查發現，疑犯沒有精神病紀錄，行兇目的有待調查。消息指，疑犯失業一年，性格沉默寡言，案發前在家晚膳後落街。

相關新聞：

電腦員政府合署外擲汽油彈認暴動 官稱無控串謀縱火「仁慈」

屯門謀殺案30歲男子被捕 警料雙方互不認識